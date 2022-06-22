Над Україною крутиться циклон, який приніс з собою дощі і вітер.

За словами синоптика Наталії Діденко, циклон "дружній", адже про дощ для своїх городів і квітів просять українці, а вітер, особливо на узбережжях, допоможе знести "нечисть подалі від нашого берега".

"Градуси також сприятливі, особливо для військових, яким спека зайва. Їм і так є, чим і як грітися. 23 червня погода також принесе комфортну температуру повітря, у більшості областей України очікується +20+26 градусів. Дощі, місцями з грозами, пройдуть у центральних, східних областях, подекуди на півночі. У південній частині також пополиває і погримить, крім Одеської області", - розповіла Діденко.

У Західних областях опадів не очікується, хіба що на Волині та Рівненщині можливий невеликий дощ.

Північно-східний вітер буде посилюватися до штормового в центральних, північних, східних областях, а також на Півдні України.

Що стосується погоди в столиці, то, за словами Діденко, в четвер очікується невеликий дощ з проясненнями.

"Очікується поривчастий, до сильного, вітер. Температура повітря завтра впродовж дня становитиме невисокі + 20 градусів", - уточнила Діденко.

Також Діденко попередила метеозалежних про незначну активізацію магнітного поля Землі.

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