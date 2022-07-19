Очне навчання в Україні може поновитися лише за умови виконання ряду умов та матиме певні особливості.

Про це речниця Міністерства внутрішніх справ Альона Матвєєва повідомила на пресконференції 19 липня.

З 1 вересня очне навчання в Україні може поновитися лише у тих освітніх закладах, які повністю відповідатимуть безпековим вимогам під час воєнного стану.

Умови поновлення очного навчання в школах:

• перевірка їх та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних предметів;

• перевірка готовності систем оповіщення, зокрема, доступність інформації для дітей із порушеннями зору та слуху;

• організація та маркування шляхів евакувації і регулярні навчання з евакуації школярів до бомбосховищ;

• наявність укриттів доступних для всіх учасників навчального процесу;

• забезпечення необхідних умов для перебування та навчання школярів у бомбосховищах;

• Wi-Fi в укриттях для проведення занять школярів (за можливості);

• запаси води та медикаментів;

• організувати проведення уроків безпеки, тренувань щодо дій у разі повітряної тривоги;

• навчальні заняття щодо надання домедичної підготовки, охорони здоров’я;

• посилена охорону навчальних закладів;

• за потреби забезпечити підвезення та супровід школярів до школи.

В рамках проєкту “Безпечне освітнє середовище у школі” передбачено розміщення в навчальних закладах інформаційних стендів. Працівники Національної поліції та ДСНС проведуть уроки безпеки в кожній школі, щоб надати дітям роз’яснення щодо інформації на стендах.

Окрім цього, на початку навчального року представники МВС проведуть уроки безпеки з учителями.

Формат навчання

У новому навчальному році передбачено навчальний процес в очному форматі, дистанційно та змішана форма (поєднує очний і дистанційний режими).

Рішення щодо форми навчання різні регіони або окремі навчальні заклади ухвалюватимуть самостійно.

Зміни в навчальній програмі

Зміни стосуватимуться учнів 6-11 класів. Зокрема до предмета "Захист України" буде додано відомості про мінну безпеку, у тому числі як поводитися, коли помітили вибухонебезпечні предмети, куди повідомляти, чого робити не можна.

Мобільний застосунок для школярів

Запланована також розробка абетки безпеки для школярів та відповідного мобільного застосунку, щоб дитина могла дістати відповіді на всі запитання щодо безпеки.

"Ми не забуваємо і про ті щорічні виклики, які були до початку воєнного стану, – це правопорушення, вчинені дітьми і проти дітей. Продовжуємо працювати і в цьому напрямі. Серед пріоритетних напрямів проведення заходів у закладах освіти залишаються протидія домашньому насильству, булінгу, безпечна поведінка в інтернеті, профілактика вживання дітьми алкогольних напоїв, тютюнових виробів, наркоманії і відповідальність дітей за вчинення правопорушень", – зазначила Матвєєва.

Проєкт "Шкільний офіцер поліції"

Проєкт був започаткований у 2016 році і мав на меті створення безпечного середовища під час навчального процесу. У новому навчальному році серед обов’язків шкільного офіцера поліції залишаться роз’яснення щодо правил та безпеки дорожнього руху, шкідливого впливу алкогольних напоїв, наркотичних засобів і тютюну. Водночас в умовах воєнного стану заплановано приділити додаткову увагу заходам щодо національно-патріотичного виховання та поліпшенню психологічно-фізичного стану дітей.

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