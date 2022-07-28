Про це, як пише Politeka.net, повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко. За її словами, скрізь буде панувати спека.

«У південній частині України частина цього спекотного орнаменту буде ніжнішою, попри іспансько-грецькі +35+37 градусів, потрапить у межі +30+33 градусів», - розповіла Діденко.

За її словами, спека також зачепить частину наших центральних областей та південний захід України. На решті території протягом дня, 29 липня, температура повітря становитиме 25+29 градусів.

У п’ятницю переважатиме суха сонячна погода, лише вдень у Чернівецькій, Івано-Франківській та ввечері на Вінниччині можливий короткочасний дощ з грозою. У Києві цей день буде сончним, без опадів. Температура повітря вночі +17 градусів, завтра вдень +28 градусів.

«Температура води у Дніпрі, у навколишніх водоймах зараз коливається в межах 22-24 градусів. Для купання - добре, але уважно дивіться, чи можна купатися в певних місцях, чи нема заборон. Береженого Бог береже, не додавайте зайвого клопоту рятувальникам та відповідним нашим службам. У них й так роботи вистачає», - закликала синоптикиня, додавши, що погода найближчим часом, очікуєтсья без особливих форс-мажорів.

Нагадаємо, значна частина Європи перебуває під гнітючою спекою з безпрецедентними максимумами в деяких місцях.

У 27 країнах Європейського Союзу з початку року пожежі спустошили загалом 517 881 гектар, тобто понад 5 тисяч км².

Метеорологічні служби підкреслювали, що вже є підстави говорити про кліматичну аномалію.

Суха спекотна погода спровокувала масштабні лісові пожежі та понад тисячу людських жертв.

Нагадаємо, тим часом Китай накрила потужна стихія - не видно ані неба, ані сонця.

Також повідомлялося, що рекордна спека вже спричинила сильні пожежі у Великій Британії. Там через величезну температуру повітря деформувалися автошляхи та рейки залізниць.