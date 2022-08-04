Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні Кабінету міністрів.

«Тому користувачам необхідно перевстановити програму, оновити підписку у боті для отримання повідомлень та додати своє авто», - попередили в прес-службі.

За словами заступника Міністра внутрішніх справ Сергія Гончарова, дізнатися про факт фіксації порушення правил дорожнього руху можливо за допомогою офіційного сайту МВС України, офіційного мобільного застосунку МВС України – «Штрафи ПДР», телеграм-бот «Штрафи ПДР».

«Офіційні сервіси МВС дозволяють не лише сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їх статусу. Також в застосунках є інформація про розміщення на карті комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР», - сказав Гончаров.

Нагадаємо, в Україні діє система автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.

Тим часом Народні депутати України пропонують підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху у 10 разів. Відповідний законопроект зареєстровано у Верховній Раді України.

Йдеться про штрафи за порушення правил дорожнього руху для водіїв (не власників) дорогих автомобілів, вартість яких становить від 85 тисяч доларів.

Передбачається, що штрафи зростуть удесятеро вже з 2023 року - водночас, за деякі порушення штрафуватимуть на півмільйона гривень. Це стосується випадків їзди на авто у стані алкогольного сп'яніння або ж невиконання вимоги співробітника поліції про зупинку.

Також повідомлялось про ще один законопроект, згідно з яким в Україні хочуть забирати машини у п'яних водіїв на потреби військових і силових структур.

Зазначимо, що дана ініціатива вже працює на місцевому рівні. Наприклад, в Рівненській області.

Крім того, повідомлялось про підготовку нардепами ще одних нових правил для українців.

Також повідомлялось про ДТП, в якому загинув пілот безмоторного літака - при посадці він врізався у авто на дорозі.