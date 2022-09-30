У ПФУ пояснили, як низькі зарплати під час війни вплинуть на розмір пенсій.

2 вересня 2022 року набули чинності зміни до статті 40 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо оптимізації заробітної плати при обчисленні пенсії за періоди страхового стажу під час воєнного стану”. Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

Закон дозволяє, якщо це доцільно, виключити з періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяці заробітної плати, нарахованої в період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його припинення.

В ПФУ нагадали, що для обчислення пенсії враховується заробітна плата за всі періоди страхового стажу з липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також може враховуватися заробітна плата за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року.

Повідомляється, що нарахована заробітна плата кожної людини враховується для пенсії через індивідуальний коефіцієнт зарплати. Він визначається за кожен місяць періоду, за який враховується заробітна плата для обчислення пенсії, шляхом співвідношення суми заробітної плати застрахованої особи та середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески, за один і той же місяць.

"Варто зазначити, що не завжди людина має високі заробітки. Саме тому передбачено можливість виключення із періоду, за який враховується зарплата для обчислення пенсії, місяців із невигідним заробітком (низькими коефіцієнтами). Таке “виключення” – називають оптимізацією заробітку. В результаті оптимізації збільшується зарплата, з якої обчислюється пенсія і, як результат, збільшується розмір пенсії", — наголосили в Пенсійному фонді.

Нагадаємо, пенсії в Україні масово перерахують із 1 жовтня.

Також повідомлялося, що "ПриватБанк" та "Ощадбанк" оприлюднили важливе повідомлення щодо своєї роботи.

Крім того, Politeka.net писала, що Держбюджет-2023 схвалено - яким буде курс долара і у кого уріжуть зарплати.