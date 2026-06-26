Кабінет Міністрів України затвердив низку змін для ВПО, що отримують грошову допомогу в Миколаївській області і не лише.

Грошова допомога для ВПО в Миколаївській області зазнає нові правила для переселенців, що зміниться з 1 липня 2026 року, пише Politeka.net.

Розмір щомісячної грошової допомоги для ВПО в Миколаївській області залишається незмінним: 2 тисячі гривень передбачено для дорослих, а 3 тисячі гривень — для дітей та осіб з інвалідністю. Нарахування коштів здійснюється у звичному режимі двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Проте Кабінет Міністрів України затвердив низку змін, спрямованих на посилення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб та покращення умов їхнього проживання у місцях тимчасового розміщення (МТП).

У Міністерстві соціальної політики очікують, що нові підходи дозволять підвищити рівень безпеки та комфорту для ВПО в Миколаївській області, а також розширять їхню участь у формуванні рішень на місцях.

Серед ключових нововведень — обов’язкова перевірка кожного об’єкта перед включенням до переліку МТП на відповідність вимогам безпеки та придатності для проживання.

Також запроваджується чітко регламентований порядок укладення договорів на проживання та визначаються підстави для їх припинення. У разі необхідності переселення мешканці мають отримувати завчасне письмове повідомлення.

Окремо передбачається розширення можливостей участі ВПО у прийнятті рішень через Ради внутрішньо переміщених осіб. Вони зможуть долучатися до розробки місцевих програм підтримки та впливати на їх реалізацію.

Для громадян, які втратили документи внаслідок бойових дій, термін їх відновлення збільшено з 60 до 90 днів без втрати права на державну допомогу. За словами урядовців, це рішення має зменшити ризики припинення виплат через бюрократичні труднощі.

Оновлені правила, як зазначається, покликані зробити систему підтримки ВПО більш прозорою, гнучкою та орієнтованою на реальні потреби людей, які були змушені покинути свої домівки через війну.

Джерело: fakty.com.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит овочів у Миколаївській області: як він відображається в магазинах.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області: як отримати гуманітарні набори.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: кому доступна важлива підтримка.