Голову НБУ Андрія Пишного звинувачують у купівлі фальшивого диплома, без якого він за законом взагалі не мав права обіймати свою високу посаду. Ба більше, у медіапросторі вже розпочалася агресивна зачистка: зі сторінок провідних інформаційних агенцій, зокрема з сайту УНІАН, раптово зникли детальні журналістські розслідування на цю тему. Чому головний банкір країни так панічно боїться розголосу, як за його спиною виросла кримінальна справа про фальшиві довідки, та чому ця історія ставить під загрозу мільярдні кредити від МВФ.





Цензура в дії: як із відомих сайтів зникають розслідування

В українському медіасередовищі розгортається безпрецедентна операція з відмивання репутації головного банкіра країни. Днями з сайту інформаційного агентства УНІАН та низки інших ресурсів безслідно зник розлогий аналітичний матеріал про те, як очільник НБУ Андрій Пишний свого часу міг просто купити собі документ про вищу освіту.





Проте шила в мішку не втаїш — копії видалених статей разом із первинними посиланнями вже розійшлися мережею. Спроба зачистити інформаційне поле лише підлила оливи у вогонь, викликавши новий шквал запитань від суспільства: якщо корупційного гріха немає, то навіщо тоді так ретельно і поспішно прибирати публікації журналістів?

Схема «експрес-навчання»: сумнівні довідки та ректор за ґратами

Згідно з офіційними даними та красивою паперовою біографією, Андрій Пишний у 2005 році закінчив Українську академію банківської справи НБУ за спеціальністю «банківська справа». Цей диплом є його головним перепустками в кабінет голови Нацбанку, адже закон чітко вимагає, щоб регулятором керувала людина із профільною вищою освітою в галузі економіки чи фінансів.

Проте матеріали досудового слідства та реальні судові документи малюють зовсім іншу, куди більш прозаїчну картину. Як з'ясували розслідувачі, Пишного зарахували одразу на випускний четвертий курс академії. Підставою для такого дива стали довідки про те, що він нібито раніше навчався у Сумській філії приватного «Університету сучасних знань». Завдяки цим папірцям майбутньому посадовцю легким розчерком пера ліквідували всю академічну різницю, позбавивши його від необхідності проходити повний курс навчання.

Але тут виплив головний обман. Як виявилося, жодної Сумської філії цього приватного вишу ніколи не існувало в природі — її немає в жодному державному реєстрі освітніх закладів чи в офіційних списках самого університету. Ба більше, ректор Володимир Василенко, який штампував подібні «липові» документи для поважних клієнтів, згодом отримав цілком реальний тюремний термін за підробку. Слідство має вагомі підстави вважати, що Пишний чудово знав про фальсифікацію, але свідомо використав ці підроблені довідки, щоб швиденько отримати потрібну корочку.

За крок до інституційної катастрофи: ризики для МВФ та макростабільності

Ця ситуація виходить далеко за рамки звичайного кадрового скандалу чи чергової історії про нечесного чиновника. Законом України «Про Національний банк України» прописано залізобетонні вимоги: голова установи зобов'язаний мати легітимну профільну освіту та відповідний досвід. Якщо факт подання фальшивих даних підтвердиться офіційно, це автоматично стає залізобетонною підставою для негайного звільнення Андрія Пишного.

Тут виникає ще страшніший юридичний нюанс: під великим сумнівом опиняється легітимність абсолютно всіх рішень, постанов та підписів, які Пишний поставив, перебуваючи на своїй посаді.

У фінансовому світі репутація — це все. Незалежність та бездоганне портфоліо керівництва НБУ є ключовою умовою для співпраці України з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком та іншими потужними донорами, які підтримують нашу економіку на плаву. Будь-які обґрунтовані сумніви щодо чесності голови Нацбанку створюють колосальні ризики для макрофінансової стабільності держави. Західні партнери просто не даватимуть гроші країні, де головним банкіром працює людина з фейковим дипломом.

На порозі відставки: Європа проти українських реалій

У цивілізованих європейських країнах подібні розслідування та перевірки дипломів чиновників майже завжди автоматично закінчуються миттєвими і гучними відставками без зайвих розмов. В Україні ж наразі спостерігається тактика глухої оборони. На момент виходу розслідування ні сам Андрій Пишний, ні прес-служба НБУ не спромоглися надати жодних офіційних спростувань чи показати реальні документи, які б закрили це питання.



Суспільство, експерти та міжнародні аудитори вимагають від керівництва банку максимальної прозорості. Якщо правоохоронці доведуть факт використання фальшивки, це поставить жирну крапку на кар'єрі Пишного та завдасть нищівного удару по репутації Нацбанку на міжнародній арені. Наразі хід за правоохоронними органами, від принциповості яких залежить екологічне очищення владних кабінетів від корупційних шлейфів минулого.