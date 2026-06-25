Українцям показали планові графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 26 червня, пише Politeka.net.
У профільних службах наголошують, що проведення таких заходів дозволяє знизити ризик аварійних ситуацій, уникнути масштабних знеструмлень та забезпечити більш надійне електропостачання для побутових споживачів, підприємств і соціально важливих об’єктів.
За даними пресслужби «Кіровоградобленерго», світла не буде з 8 до 21 години (13 годин поспіль). Знеструмлення триватимуть в частині села Войнівка, проте обмеження охоплять такі вулиці:
- Дачний кооп «Жовтень»: 240
- Інгулецька: 1, 3–5, 8, 11–12
- Культурна: 2–5, 7, 9–10, 12
- Набережний пров.: 1–20 (включно всі буд. і літ.)
- Польова: 4, 35–37, 39–49
- Польовий пров.: 1, 3, 3а
- Софіївська: 1–9
- Центральна: 1–85
Через капітальний ремонт з 08:00 до 19:00 години не буде електрики в Олександрія. Знеструмленими будуть будинки, що знаходяться на вулицях:
- Вінницька: 3–16
- Івана Миколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27
- Катерини Білокур: 33–36, 38–48, 50–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
- Олени Теліги: 1–50
- Павла Полуботка: 2–44
- Петра Болбочана: 21, 23, 25–42
- Селищна: 34, 39, 43–49, 51
- Тихий пров.: 1, 3–6, 8, 10
- Українських Повстанців: 2, 2А, 5–14, 18–20
- Юрія Тютюнника: 10, 13–16, 18, 18А, 19–41
Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 26 червня охоплять частину населеного пункту Нова Прага. Обеження триватимуть з 8 до 18 години на таких вулицях:
- Гетьманський пров.: 1–14
- Дружній пров.: 3, 5
- Зарічна: 1–124 (усі діапазони)
- Затишна: 1А–20
- Івана Франка: 1А, 1Б, 4А, 5, 10
- Козацька: 1–83 (включно 163, 165 у другому списку)
- Коцюбинського: 1А–6
- Левадна: 1–81
- Лисенка: 1–7
- Миру: 1–27
- Набережна: 1–67Б
- Нижче-Садова: 1–56
- О.Кобилянської: 6–17
- Озерний пров.: 1–12А
- Перемоги пров.: 1–16А
- Підкопая: 1–21
- Привітний пров.: 1–13
- Садова: 1–153 (повністю діапазон)
- Свободи: 3–25
- Соборна: 2–65Г
- Степова: 79А–95
- Тихий пров.: 1А–14А
- Тихомірова: 1–45
- Тітаренко: 1–29
- Торговий пров.: 2А–15
- Успішна: 1–28
- Федора Оксаніча: 1А–45
- Центральна: 1А–77
- Шкільна: 1–32
- Шкільний пров.: 2–4.
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