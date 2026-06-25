Українцям показали планові графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 26 червня, пише Politeka.net.

У профільних службах наголошують, що проведення таких заходів дозволяє знизити ризик аварійних ситуацій, уникнути масштабних знеструмлень та забезпечити більш надійне електропостачання для побутових споживачів, підприємств і соціально важливих об’єктів.

За даними пресслужби «Кіровоградобленерго», світла не буде з 8 до 21 години (13 годин поспіль). Знеструмлення триватимуть в частині села Войнівка, проте обмеження охоплять такі вулиці:

  • Дачний кооп «Жовтень»: 240
  • Інгулецька: 1, 3–5, 8, 11–12
  • Культурна: 2–5, 7, 9–10, 12
  • Набережний пров.: 1–20 (включно всі буд. і літ.)
  • Польова: 4, 35–37, 39–49
  • Польовий пров.: 1, 3, 3а
  • Софіївська: 1–9
  • Центральна: 1–85

Через капітальний ремонт з 08:00 до 19:00 години не буде електрики в Олександрія. Знеструмленими будуть будинки, що знаходяться на вулицях:

  • Вінницька: 3–16
  • Івана Миколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27
  • Катерини Білокур: 33–36, 38–48, 50–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74
  • Олени Теліги: 1–50
  • Павла Полуботка: 2–44
  • Петра Болбочана: 21, 23, 25–42
  • Селищна: 34, 39, 43–49, 51
  • Тихий пров.: 1, 3–6, 8, 10
  • Українських Повстанців: 2, 2А, 5–14, 18–20
  • Юрія Тютюнника: 10, 13–16, 18, 18А, 19–41

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Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 26 червня охоплять частину населеного пункту Нова Прага. Обеження триватимуть з 8 до 18 години на таких вулицях:

  • Гетьманський пров.: 1–14
  • Дружній пров.: 3, 5
  • Зарічна: 1–124 (усі діапазони)
  • Затишна: 1А–20
  • Івана Франка: 1А, 1Б, 4А, 5, 10
  • Козацька: 1–83 (включно 163, 165 у другому списку)
  • Коцюбинського: 1А–6
  • Левадна: 1–81
  • Лисенка: 1–7
  • Миру: 1–27
  • Набережна: 1–67Б
  • Нижче-Садова: 1–56
  • О.Кобилянської: 6–17
  • Озерний пров.: 1–12А
  • Перемоги пров.: 1–16А
  • Підкопая: 1–21
  • Привітний пров.: 1–13
  • Садова: 1–153 (повністю діапазон)
  • Свободи: 3–25
  • Соборна: 2–65Г
  • Степова: 79А–95
  • Тихий пров.: 1А–14А
  • Тихомірова: 1–45
  • Тітаренко: 1–29
  • Торговий пров.: 2А–15
  • Успішна: 1–28
  • Федора Оксаніча: 1А–45
  • Центральна: 1А–77
  • Шкільна: 1–32
  • Шкільний пров.: 2–4.

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