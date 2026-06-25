Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 26 червня є частиною планового обслуговування електромереж.

Українцям показали планові графіки відключення світла, що триватимуть у Кіровоградській області на 26 червня, пише Politeka.net.

У профільних службах наголошують, що проведення таких заходів дозволяє знизити ризик аварійних ситуацій, уникнути масштабних знеструмлень та забезпечити більш надійне електропостачання для побутових споживачів, підприємств і соціально важливих об’єктів.

За даними пресслужби «Кіровоградобленерго», світла не буде з 8 до 21 години (13 годин поспіль). Знеструмлення триватимуть в частині села Войнівка, проте обмеження охоплять такі вулиці:

Дачний кооп «Жовтень»: 240

Інгулецька: 1, 3–5, 8, 11–12

Культурна: 2–5, 7, 9–10, 12

Набережний пров.: 1–20 (включно всі буд. і літ.)

Польова: 4, 35–37, 39–49

Польовий пров.: 1, 3, 3а

Софіївська: 1–9

Центральна: 1–85

Через капітальний ремонт з 08:00 до 19:00 години не буде електрики в Олександрія. Знеструмленими будуть будинки, що знаходяться на вулицях:

Вінницька: 3–16

Івана Миколайчука: 4–6, 10–11, 15–18, 23–27

Катерини Білокур: 33–36, 38–48, 50–55, 57, 59, 61–62, 64, 66, 68, 70, 72, 74

Олени Теліги: 1–50

Павла Полуботка: 2–44

Петра Болбочана: 21, 23, 25–42

Селищна: 34, 39, 43–49, 51

Тихий пров.: 1, 3–6, 8, 10

Українських Повстанців: 2, 2А, 5–14, 18–20

Юрія Тютюнника: 10, 13–16, 18, 18А, 19–41

Графіки відключення світла у Кіровоградській області на 26 червня охоплять частину населеного пункту Нова Прага. Обеження триватимуть з 8 до 18 години на таких вулицях:

Гетьманський пров.: 1–14

Дружній пров.: 3, 5

Зарічна: 1–124 (усі діапазони)

Затишна: 1А–20

Івана Франка: 1А, 1Б, 4А, 5, 10

Козацька: 1–83 (включно 163, 165 у другому списку)

Коцюбинського: 1А–6

Левадна: 1–81

Лисенка: 1–7

Миру: 1–27

Набережна: 1–67Б

Нижче-Садова: 1–56

О.Кобилянської: 6–17

Озерний пров.: 1–12А

Перемоги пров.: 1–16А

Підкопая: 1–21

Привітний пров.: 1–13

Садова: 1–153 (повністю діапазон)

Свободи: 3–25

Соборна: 2–65Г

Степова: 79А–95

Тихий пров.: 1А–14А

Тихомірова: 1–45

Тітаренко: 1–29

Торговий пров.: 2А–15

Успішна: 1–28

Федора Оксаніча: 1А–45

Центральна: 1А–77

Шкільна: 1–32

Шкільний пров.: 2–4.

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