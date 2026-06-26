Польський державний службовець Петро Кульпа пояснив, що у Польщі багато знають, як УПА працювала проти поляків, але мало – як разом із поляками проти НКВС, і виною цьому – роспропаганда, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторської програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Думаю, що це можна відіграти, бо це неправдиве. Та картина, яку хочуть створити політики, є неправдивою. Чому неправдивою? У Польщі є згода, є щось, що поляків об'єднує, і це переконання, що УПА – це організація, яка займалася виключно вбивствами поляків. Але це ж помилкове, бо в УПА були люди і процеси, які з Польщею не мали нічого спільного і які заслуговують на повагу також із боку поляків. Але цього ніхто до Польщі не доніс. Ніколи», – пояснює Петро Кульпа.

Як він нагадує, у 1946 році, тобто за 3 роки після Волинської трагедії, УПА та армія Крайова у Грубешові пішли на угоду, щоб провести спільну акцію проти НКВС і звільнити полонених. Тобто, підкреслює гість програми, вони діяли разом, вони могли домовитися один із одним, це факт, який ніхто не заперечує.

Проте, наголошує гість програми, у це питання ще втрутилася російська пропаганда, яка частково здійснювалася руками українців, бо набагато легше було платити російським українцям, щоб вони у Польщі розповідали про те, що УПА – це жахливо. А зараз, констатує він, ці українці мешкають у москві.

«Питання у тому, що тут немає симетрії. Поляки не хочуть визнати, що схожі за якістю злочини відбувалися проти українського населення, незважаючи на те, що це не було так масштабно. Також можна показувати села, у яких поляки вбивали жінок, дітей, літніх людей, і це гірка правда, яка у Польщі не сприймається», – підсумовує Петро Кульпа.

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