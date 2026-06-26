Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області залежить від прожиткового мінімуму для громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області доступна окремим категоріям громадян, які мають особливі заслуги перед державою або були відзначені високими нагородами, пише Politeka.net.

Такі виплати нараховуються додатково до основного пенсійного забезпечення та можуть помітно збільшити щомісячний дохід.

Право на надбавку мають Герої України, кавалери ордена Героїв Небесної Сотні, а також громадяни, нагороджені чотирма чи більше державними орденами після проголошення незалежності країни.

Відповідний механізм передбачений законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». До переліку одержувачів також входять власники почесних державних звань, серед яких народні артисти та інші особи, чий внесок у розвиток держави отримав офіційне визнання.

Окрему категорію становлять жінки зі званням «Мати-героїня». Його присвоюють матерям, які народили та виховали щонайменше п’ятьох дітей до шестирічного віку.

Чинні норми враховують і виняткові обставини. У разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав право на відповідний статус може перейти батькові, якщо саме він займався вихованням родини. Під час розгляду враховують як рідних, так і усиновлених дітей.

Водночас грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області залежить від прожиткового мінімуму для громадян, які втратили працездатність. У 2026 році цей показник встановлено на рівні 2564 гривень.

Розмір надбавки визначають у відсотковому співвідношенні. Для різних категорій він становить від 35% до 40% базового показника. Таким чином, додаткові нарахування можуть складати приблизно від 897 до 1026 гривень щомісяця.

У Пенсійному фонді наголошують, що підтримка має постійний характер та виплачується разом із пенсією. Фінансування забезпечується коштом державного бюджету.

Фахівці також звертають увагу на необхідність документального підтвердження відповідного статусу. Для уточнення деталей оформлення або перерахунку громадянам рекомендують звертатися до сервісних центрів Пенсійного фонду за місцем проживання.

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