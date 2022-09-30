В ПФУ объяснили, как низкие зарплаты во время войны повлияют на размер пенсий.

2 сентября 2022 вступили в силу изменения в статью 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» по оптимизации заработной платы при исчислении пенсии за периоды страхового стажа во время военного положения». Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Закон разрешает, если это целесообразно, исключить из периода, за который учитывается зарплата для исчисления пенсии, месяцы заработной платы, начисленной в период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения.

В ПФУ напомнили, что для начисления пенсии учитывается заработная плата за все периоды страхового стажа с июля 2000 года. По желанию пенсионера и при подтверждении справки о заработной плате первичными документами или в случае, если страховой стаж начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии также может учитываться заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового стажа подряд по 30 июня 2000г.

Сообщается, что начисленная заработная плата каждого человека учитывается для пенсии по индивидуальному коэффициенту зарплаты. Он определяется за каждый месяц периода, за который учитывается заработная плата для исчисления пенсии путем соотношения суммы заработной платы застрахованного лица и средней заработной платы в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за один и тот же месяц.

"Стоит отметить, что не всегда человек имеет высокие заработки. Именно поэтому предусмотрена возможность исключения из периода, за который учитывается зарплата для исчисления пенсии, месяцев с невыгодным заработком (низкими коэффициентами). Такое исключение - называют оптимизацией заработка. В результате оптимизации увеличивается зарплата, с которой исчисляется пенсия и, как результат, увеличивается размер пенсии", - подчеркнули в Пенсионном фонде.

Напомним, пенсии в Украине массово пересчитают с 1 октября.

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