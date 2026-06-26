Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як складову ширшого економічного процесу.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області фіксується на тлі зростання витрат у сільському господарстві та загальної перебудови аграрного ринку, передає Politeka.

Економісти пояснюють, що нинішня цінова динаміка формується не через нестачу товарів, а через збільшення собівартості на всіх етапах — від вирощування до доставки в торговельні мережі. Саме витрати стають ключовим фактором впливу на кінцевий цінник для споживача.

За словами виконавчого директора Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, за останній період суттєво подорожчали пальне, логістичні послуги, агрохімія та інші ресурси, необхідні для роботи агросектору. Це формує додатковий тиск на виробників і переробників.

Фахівці зазначають, що обробіток одного гектара землі нині обходиться приблизно на 35–40% дорожче, ніж раніше. Причина — комплексне зростання вартості матеріалів і сервісів, які забезпечують повний виробничий цикл.

Водночас врожайність у більшості регіонів залишається відносно стабільною. Але ці обсяги не перекривають збільшених витрат, тому частина навантаження поступово переходить у роздрібні ціни.

Подорожчання продуктів в Миколаївській області розглядають як складову ширшого економічного процесу, який охоплює продовольчий ринок і напряму залежить від вартості ключових ресурсів виробництва.

Олег Пендзин підкреслює, що головний драйвер змін — саме витрати, а не дефіцит продукції. Навіть за достатньої пропозиції ринок реагує на зростання собівартості коригуванням цін.

Експерти очікують, що подальша ситуація залишатиметься чутливою до вартості пального, аграрних матеріалів і транспортної складової, які й надалі визначатимуть цінову динаміку на продовольчому ринку.

Джерело: enovosty

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