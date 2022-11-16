На этой неделе в Киеве ожидается первый снег, температура воздуха опустится до -2 градусов.

Как пишет Politeka.net, по прогнозу синоптиков первый снег в столице уже ожидается в четверг.

«Также снегопад прогнозируют в пятницу. Температура воздуха опустится до -2 градусов. На дорогах ожидается гололед», - сообщили в КГГА.

Водителей призвали сменить резину на авто и быть осмотрительными на дорогах, особенно в темное время суток. Пешеходов просят носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей.

В этом сезоне дороги, мосты и тротуары столичные коммунальщики будут обрабатывать песчано-соляной смесью, жидкими хлоридами, жидким природным бишофитом.

Ранее известная украинская синоптик Наталья Диденко сообщала, что 16 ноября в Киеве ожидается холодная влажная погода с температурой воздуха около +5 градусов.

«Пройдет дождь, вечером возможен мокрый снег. В дальнейшем температура воздуха будет снижаться и к концу недели станет больше "минусов"», - предупреждала Диденко.

Между тем, жителей Киевщины призвали готовиться к длительным отключениям электроэнергии.

Напомним, также объявлены рекордно длинные зимние каникулы.

Кроме того, Politeka.net писала о резком изменении погоды.