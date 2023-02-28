У зміненій версії Костянтин розповідає про свиней, яким своєї землі мало, тож вони запускають ракети в небо.

Вірш видатної української письменниці Ліни Костенко "Крила" вирішили переробити на сучасний лад. Цей вірш відомої письменниці з права вважається культовим. Цього разу один із українців вирішив оригінально змінити текст під реалії сучасності та війни, відео розібралося у соціальних мережах.

У зміненій версії Костянтин розповідає про свиней, яким своєї землі мало, тож вони запускають ракети в небо. Відео з прочитанням нової адаптації стало вірусним у TikTok

"А й правда, свині тільки ґрунту і треба. Землі своєї мало, то будуть їб***ть небо. Не знають вони, що таке воля,нНе чують вони, коли кричать їм про горе. ЗМІ ж волатимуть, що правда є сила. А як же людина? А що людина, що живе на землі, свиню не чіпає. Та від неї претензії має ", – начал читать стих популярный актер Константин Скиба.

У мережі одразу висловили свою думку:

«Сильно, навіть не можу описати свою емоцію від побаченого; На мій погляд, цей вірш мають вивчати майбутні школярі, він аналогічно має посісти історичне місце; Дуже сильно;

Дуже сильна адаптація, відео ряд та виконання 😭; Це просто неймовірно…; навіть не можу описати емоції від побаченого; Сподіваюся, Ліна Костенко це побачить. Мурашки по шкірі 💔».

Нагадаємо, українців попередили про важливі заборони - за що можна отримати великий штраф.

Також повідомлялось, що українці виступили проти скасування 8 березня.

Крім того, Politeka писала, що українцям пояснили, навіщо скасовувати вихідні 1, 9 травня та 8 березня.