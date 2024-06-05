Регулярні обстріли Одеси та області продовжуються, експерти розповіли, чи означає це, що росія готується до наступу.

Так, зараз російська армія не має достатньої кількості військових ресурсів, щоб здійснити спробу наступу на Одесу.

Як заявив військовий експерт Владислав Селезньов, новий наступ на Одесу безпосередньо залежатиме від ресурсних можливостей РФ.

"Зараз Росія має таких ресурсів у дуже обмежених кількостях. Тому щоб там не мріяв диктатор Путін, у нього немає сьогодні ресурсу для того, щоб наступати на Одесу і узбережжя", - вважає аналітик.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що основні напрямки удару ворога, ймовірно, будуть на сході та північному сході нашої країни.

За його словами, Росія може створити видимість того, що наступ йде по всьому фронту, посилюючи обстріли, але насправді будуть пріоритетні напрямки.

"Схід залишається. І північ, Харківська область. На південь – Миколаїв, Херсонську область, Запоріжжя не підуть. Як і на Одесу. Це виключно ІПСО, психологічний тиск", - каже Мусієнко.

Військовий експерт генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко висловив думку, що для Путіна Одеса, як і Харків – сакральні цілі.

"Ворог не відмовляється від думки захопити місто. Під силу їм поки немає такої можливості", - додав Ігор Романенко.

Джерело: "Еспресо", liga.net , ТСН .

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