Місто Дніпро зранку 4 травня російські загарбники атакували ракетами. Згідно з даними Дніпропетровської ОВА, сили ППО збили дві ракети.
«Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці. Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості», - повідомили в ОВА.
Також постраждали 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Стан однієї з жінок лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.
Крім того внаслідок ракетної атаки пошкоджено автомобілі, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.
В Дніпропетровській ОВА також повідомили, що ввечері 3 травня російські окупанти знову били по Нікополю. Ворог атакував місто дронами-камікадзе.
На щастя, люди не постраждали.
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