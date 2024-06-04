У Дніпрі важкий ранок, ворог атакував місто – з’явилися перші дані про наслідки.

Місто Дніпро зранку 4 травня російські загарбники атакували ракетами. Згідно з даними Дніпропетровської ОВА, сили ППО збили дві ракети.

«Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці. Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості», - повідомили в ОВА.

Також постраждали 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Стан однієї з жінок лікарі оцінюють, як середньої тяжкості.

Крім того внаслідок ракетної атаки пошкоджено автомобілі, вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні.

В Дніпропетровській ОВА також повідомили, що ввечері 3 травня російські окупанти знову били по Нікополю. Ворог атакував місто дронами-камікадзе.

На щастя, люди не постраждали.

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