Експерти прогнозуються, що світло в Україні можуть вимикати впродовж кількох років.

Електрику в Україні, ймовірно, вимикатимуть ще декілька років. За два роки потрібно максимально відновити пошкоджені енергооб'єкти.

Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

За його словам, потім ще за три роки може відновитися генерація до ситуації, коли обмежень взагалі не буде.

Також відключення ймовірно будуть не щодня, все залежатиме від погоди, температури та пори року.

"Взимку складніше. Буде важким липень, перші декади серпня. Однак я впевнений, що вся критична інфраструктура буде загоєна", - заявив Харченко.

Крім того відомо, що до повноцінного відновлення генерації електроенергію будуть відключати на кілька годин на день.

Для Києва час буде більшим, ніж для решти регіонів.

По Україні відключення триватимуть по 4-6 год протягом доби, у Києві 6-8 годин.

За словами голови правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького, відключення електроенергії може здійснюватися протягом літа, осені та всієї наступної зими.

Крім того, в Україні відключення світла будуть тривалішими.

Наприклад, 4 червня, дефіцит електроенергії вже значно більший, ніж у минулі дні.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко.

"У плановому ремонті два енергоблоки АЕС. Також пішла в ремонт лінія, якою імпортуємо електроенергію зі Словаччини", - повідомив Коваленко.

Джерело: Обозреватель.

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