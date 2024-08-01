Укрїнські лікарі зробили термінову заяву щодо "нашестя" отруйних павуків, яке нібито спостерігається в країні і що робити у випадку укуса

В липні з’явилися повідомлення про надзвичайну активність отруйних павуків в Україні.

Зазначалося, що через спеку небезпечні тарантули та каракурти нібито з’являються вже у північних регіонах країни. Інформація про людей, начебто постраждалих від укусів павуків на Одещині, Херсонщині, Дніпрі, швидко розлетілася мережею.

При цьому експерти зазначли, що зараз дійсно дуже тепле літо, для павуків у природі є достатньо їжі, тому їх кількість помітно зростає.

Однак, небезпечний павук каракурт, як жив в Причорномор’ї та Приазов’ї, так і продовжує там жити. Каракурти є у Запорізькій, Миколаївській областях, а також на півдні Херсонщини. Тарантул розповсюджений по всій території України, в тому числі в Київській, Чернігівській і Черкських областях.

Загалом в Україні існує майже тисяча видів павуків, і всі вони отруйні. У разі укуса багато чого злежить від індивідуальної алергічної реакції людини.

Офіційну заяву щодо нібито нашестя павуків зробили і в МОЗ.

«Цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але не більше того», - запевнили лікарі, додавши, що тетальних випдків не було.

Лікарі зазначили, що інформація про масове нашестя павуків не відповідає дійсності і масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні, і його стан стабільний.

У тому випадку, якщо зустріч із отруйним павуком все ж відбулася, в МОЗ радять людям не панікувати і звернутись до медиків.

«Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються», - запевняють в МОЗ.

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