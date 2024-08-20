Серед основних аргументів хлопця було те, що російськомовні пісні демонструють, як не принижують людей, які спілкуються мовою агресора, і що російська навіть може бути корисною для суспільства.

В Одесі спалахнув мовний скандал через виступ вуличного музиканта на Дерибасівській. Хлопець виконував пісні російською мовою, зокрема композиції Віктора Цоя, що викликало обурення у місцевої мешканки. Вона зафіксувала інцидент на відео, який було опубліковано низкою Телеграм-каналів.

Місцева блогерка Юлія, прогулюючись ввечері Дерибасівською, почула, як вуличний музикант виконує пісні Віктора Цоя. Вона різко відреагувала на вибір пісень, запитавши у музиканта про його думки та позицію, що вона зафіксувала на відео. У відповідь хлопець спробував заборонити зйомку.

"Я не дозволяю зйомку. Я не згоден на зйомку, тому що ви дивіться камеру. Приберіть камеру, будь ласка. Це українські виконавці російською мовою. Валентин Стрикало, Бумбокс. Супер. Віктор Цой взагалі-то радянський громадянин ще", — відповів вуличний музикант.

Дівчина зазначила, що серед основних аргументів хлопця було те, що російськомовні пісні демонструють, як не принижують людей, які спілкуються мовою агресора, і що російська навіть може бути корисною для суспільства.

"Думаю, може, яка я щаслива людина, зараз заїду на Дерибасівську, візьму там собі поїсти і поїду спокійно додому. Зайшла на Дерибасівську, навіщо я це зробила... Добре, що я тут живу і я розумію, що, блін, тут є нормальні люди, але якби я приїхала так в Одесу вперше, це було б в останнє, чесно", — заявила дівчина на відео.

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