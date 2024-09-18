Експерти зауважують, що ця індексація не призведе до суттєвого збільшення пенсій в українців.

Пенсії українців збільшать майже на 17%, таке рішення ухвалив уряд - українцям пояснили, коли саме пенсіонери матимуть нові пенсійні виплати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У березні 2025 року в Україні відбудеться чергове підвищення пенсій. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що індексація буде проведена, як і у 2023 та 2024 роках, незважаючи на воєнний стан.

Проте експерти зауважують, що ця індексація не призведе до суттєвого збільшення пенсій. Додатково, існуючий механізм індексації не вирішує проблему зниження реальної вартості пенсій з часом. Після п’яти років на пенсії, особа отримує на майже 60% менше, ніж той, хто виходить на пенсію зараз із таким же стажем та посадою.

Національний банк України прогнозує інфляцію на рівні 8,2% у 2024 році. Середнє зростання заробітних плат за останні три роки склало 12,7%. Згідно з розрахунками українських ЗМІ, у 2025 році індексація пенсій може досягти 16,95%.

Це підвищення стосуватиметься лише основної пенсії, без урахування додаткових надбавок.

Наприклад, пенсіонер віком 66 років з мінімальною пенсією 3200 гривень отримає додатково 308 гривень з березня наступного року, що відповідає фактичному зростанню на 9,6%.

Індексація не буде застосовуватися до пенсіонерів, які оформили пенсію останніми роками, оскільки їхні виплати вже відповідають актуальним нормам.

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