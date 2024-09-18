Асоціація "Укрводоканалекологія" підкреслила термінову потребу в підвищенні тарифів на водопостачання та водовідведення - зараз українські водоканали знаходяться на межі виживання.

Про це заявив ЗМІ президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький.

кран, тариф на воду

Директор Асоціації "Укрводоканалекологія" зазначив, що тарифи на водопостачання в Україні не переглядалися регулятором вже багато років. Останнє затвердження цін відбулося у 2021 році. Хоча у 2023 році була спроба встановити нові тарифи, уряд скасував це рішення, і посадовець вважає таке скасування незаконним.

Він підкреслив, що українські водоканали наразі знаходяться на межі виживання. Через дефіцит фінансів працівники отримують дуже низьку заробітну плату, яка в середньому складає близько 13 тисяч гривень. Директор Київводоканалу вважає, що така ситуація є серйозною загрозою для всього сектора.

В Києві наразі вартість одного кубічного метра очищеної води разом з водовідведенням становить 30 гривень. Однак, якби торік не було скасовано запропонований тариф, ціна могла б досягти 40 гривень.

комуналка, калькулятор

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановлює тарифи на воду для великих міст.

У той же час, у менших населених пунктах вартість послуг з водопостачання вже зросла або може зрости у вересні 2024 року, оскільки місцева влада має право самостійно встановлювати ціни на ці комунальні послуги. Це призвело до значного підвищення тарифів, які в деяких містах зросли до 40%.

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