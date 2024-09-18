Українські водоканали наразі знаходяться на межі виживання - через дефіцит фінансів виникло багато проблем.

Асоціація "Укрводоканалекологія" підкреслила термінову потребу в підвищенні тарифів на водопостачання та водовідведення - зараз українські водоканали знаходяться на межі виживання.

Про це заявив ЗМІ президент Асоціації, заступник гендиректора "Київводоканалу" зі стратегічної політики Дмитро Новицький.

Директор Асоціації "Укрводоканалекологія" зазначив, що тарифи на водопостачання в Україні не переглядалися регулятором вже багато років. Останнє затвердження цін відбулося у 2021 році. Хоча у 2023 році була спроба встановити нові тарифи, уряд скасував це рішення, і посадовець вважає таке скасування незаконним.

Він підкреслив, що українські водоканали наразі знаходяться на межі виживання. Через дефіцит фінансів працівники отримують дуже низьку заробітну плату, яка в середньому складає близько 13 тисяч гривень. Директор Київводоканалу вважає, що така ситуація є серйозною загрозою для всього сектора.

В Києві наразі вартість одного кубічного метра очищеної води разом з водовідведенням становить 30 гривень. Однак, якби торік не було скасовано запропонований тариф, ціна могла б досягти 40 гривень.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), встановлює тарифи на воду для великих міст.

У той же час, у менших населених пунктах вартість послуг з водопостачання вже зросла або може зрости у вересні 2024 року, оскільки місцева влада має право самостійно встановлювати ціни на ці комунальні послуги. Це призвело до значного підвищення тарифів, які в деяких містах зросли до 40%.

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