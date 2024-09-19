Їй загрожує до восьми років ув'язнення, позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

До суду подали обвинувальний акт проти директорки приватного підприємства - її звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на зміну меж державного кордону України, що суперечить Конституції України.

Деталі повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури. Її не замучила совість.

Слідство встановило, що після повномасштабного вторгнення рф в Україну директорка одного з приватних підприємств у Харкові продовжила співпрацювати з російською компанією, незважаючи на законодавчі обмеження.

Вона продовжила вести справи з бізнес-партнером з Москви, і, розуміючи, що прямі фінансові перекази неможливі, залучила посередників. Цими посередниками стали її знайомі з тимчасово окупованих територій, які мали можливість здійснювати фінансові операції в рф без перешкод.

З травня 2022 року по квітень 2024 року жінка переказувала гроші на картки посередників, які, в свою чергу, здійснювали перекази на рахунок бізнес-партнера в Москві.

Цей партнер використовував ці кошти для сплати податків до російського бюджету, що сприяло фінансуванню підприємства військово-промислового комплексу рф. Важливо, що саме ці підприємства виробляють ракети, якими регулярно обстрілюється Україна.

Справу жінки, обвинуваченої у фінансуванні дій, що порушують Конституцію України, розглядатиме Комінтернівський районний суд міста Харкова. Їй загрожує до восьми років ув’язнення, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а також конфіскація майна.

Досудове розслідування проводилось відділом поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 за оперативного супроводу Управління СБУ в Харківській області.

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