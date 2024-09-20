На сьогодні п’яти фігурантам, серед яких керівник та активні учасники злочинної організації, висунуті нові підозри.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції викрили нові факти шахрайства злочинної організації, яка обкрадала аграріїв.

Про це повідомила прес-служба ДБР.

Правоохоронці блокували цю незаконну діяльність у лютому минулого року. Наразі до суду направлено обвинувальний акт стосовно керівників та учасників організації за заволодіння понад 92 мільйонами гривень, які належали підприємствам Львівської, Полтавської та Хмельницької областей.

У процесі слідства також виявлено, що фігуранти причетні до шахрайства на майже 30 мільйонів гривень компаній з Хмельниччини, а також були ідентифіковані раніше невстановлені учасники.

Зловмисники знаходили підприємства, які здійснювали як продаж, так і купівлю сільгосппродукції. Вони імітували переговори між сторонами та, після отримання оплати, привласнювали кошти.

Злочинну організацію очолив мешканець Дніпра, до складу якої увійшли його родичі та знайомі. Для пошуку потенційних «клієнтів» зловмисники залучали представників фіскальних та правоохоронних органів, які надавали інформацію з обмеженим доступом.

Шахраї ретельно готували свої дії, підробляючи паспорти громадян України, статутні та реєстраційні документи підприємств, печатки, а також гербові печатки нотаріусів і держустанов.

Зловмисники організовували «спектаклі», домовляючись телефоном з бізнесменами про нібито купівлю продукції, пропонуючи їм вищі за ринкові ціни. Вони відкривали фіктивні рахунки в банках від імені підприємств і вели переговори, видаючи себе за «директорів» реальних компаній, зацікавлених у покупці.

Кошти від замовників надходили на липові рахунки «продавців», при цьому шахраї підробляли бухгалтерські документи для підтвердження оплати. Вони також мали віддалений доступ до справжніх банківських рахунків і негайно перераховували кошти на підставні рахунки, з яких знімали готівку, нібито для виплати заробітної плати.

На сьогодні п’яти фігурантам, серед яких керівник та активні учасники злочинної організації, висунуті нові підозри. Також про підозру повідомлено чотирьом раніше невстановленим особам, які виконували ролі підставних директорів.

За цією справою передбачено покарання до 12 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

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