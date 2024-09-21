У відповідь представник "ПриватБанку" повідомив, що банк діє відповідно до правил Міжнародної платіжної системи та дав пораду.

Клієнт державного банку "ПриватБанк" поскаржився, що не зміг зняти гроші з банкомату, проте кошти були списані з його рахунку.

Про це розповів клієнт "ПриватБанк" на сайті Мінфін. У "ПриватБанку" пояснили, що оскільки зняття відбувалося з рахунку іншого банку, клієнт повинен звернутися саме до цієї фінансової установи для подачі заявки на повернення коштів.

Однак сам клієнт розповів, що вже звертався до свого банку, де йому повідомили, що для повернення коштів потрібно чекати 60 днів, що його не влаштувало.

"Я намагався зняти 13 000 гривень у банкоматі "ПриватБанку", але гроші банкомат не видав, а з мого рахунку в Абанку їх списали. Після мене жінка знімала гроші і у неї все пройшло без проблем. Коли я звернувся до свого банку, мені сказали, що потрібно чекати 60 днів повернення. А якби ці гроші були терміново потрібні?" – поскаржився клієнт "ПриватБанк".

У відповідь представник "ПриватБанк" повідомив, що банк діє відповідно до правил Міжнародної платіжної системи. Тому клієнту слід звернутися до банку, який видав йому банківську картку, оскільки саме цей банк може:

ідентифікувати особу як власника картки;

подати заявку на повернення коштів та, у разі підтвердження збою, очікувати на повернення у встановлений термін.

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