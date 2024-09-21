В Україні планують позбавляти громадян пільг на житлово-комунальні послуги в одному випадку, це має на меті забезпечити фінансову дисципліну серед отримувачів.

Про це йдеться у проєкті закону, розміщеному для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Згідно з новим документом, пільговики зобов’язані щомісяця сплачувати за фактично спожиті житлово-комунальні послуги. Умови надання пільг у разі несплати будуть визначені відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. Тобто в Україні планують позбавляти громадян пільг на житлово-комунальні послуги у разі заборгованості.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що щороку з державного бюджету виділяються значні кошти на соціальну підтримку громадян у вигляді пільг та субсидій. Наприклад, у 2024 році було виділено 49,9 млрд гривень, з яких 17,2 млрд гривень призначено для надання пільг, а майже 30,3 млрд гривень – на субсидії. Ці кошти надаються у готівковій формі, що дає отримувачам можливість самостійно розпоряджатися ресурсами для оплати житлово-комунальних послуг.

Однак з кожним роком зростає заборгованість населення за житлово-комунальні послуги. За даними Пенсійного фонду України, станом на 1 серпня 2024 року загальний борг пільговиків сягнув 732,9 млн гривень. Однією з причин цього є підвищення тарифів на послуги, що стало наслідком погіршення економічної ситуації в країні через війну та інші виклики.

У зв'язку з цим автори проєкту пропонують, щоб пільги на житлово-комунальні послуги надавалися лише за умови своєчасної оплати або наявності угоди про реструктуризацію заборгованості. Такі вимоги вже існують для отримувачів субсидій, але законодавчо не закріплені для пільговиків, що й зумовило необхідність розробки нових правил.

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