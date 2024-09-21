Законом встановлено, що правила користування електричним та пасажирським транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування, але штрафи за порушення одні для всіх.
Про це ЗМІ розповів юрист Ігор Тетеря.
Згідно з правилами користування наземним транспортом у Києві, пасажири можуть безкоштовно перевозити велосипеди лише в розібраному вигляді.
"Якщо велосипед не розібрано, на нього поширюються вимоги для перевезення багажу, за яке потрібно сплачувати відповідно до встановлених тарифів," — зазначив експерт.
Він уточнив, що багажем вважається вантаж, який відповідає наступним параметрам:
- розміром не більше 100х50х30 см
- вагою від 10 до 40 кг
- розміром не менше 60х40х20 см та вагою 10 кг (вантаж, що менший за ці параметри, є ручною поклажею і перевозиться безкоштовно).
Експерт також додав, що заборонено перевозити громіздкий багаж, що перевищує розміри 100х50х30 см або вагу 40 кг, а також речі, довші за 190 см і діаметром більше 30 см. Виключення становлять лише складені велосипеди.
Отже, перевозити велосипеди в наземному транспорті столиці можна:
- у розібраному вигляді — безкоштовно;
- у зібраному або складеному вигляді (якщо їх габарити від 60х40х20 см до 100х50х30 см, а вага від 10 до 40 кг) — з оплатою перевезення, як за багаж.
Велосипеди, розміром понад 100х50х30 см та вагою більше 40 кг (або довші за 190 см та діаметром більше 30 см, окрім складених), заборонено перевозити в наземному міському транспорті Києва.
Щодо самокатів, то для їх перевезення у столиці немає особливих правил. Тому на них поширюються загальні вимоги для перевезення багажу.
При перевезенні як велосипедів, так і самокатів в транспорті:
- вони повинні бути в такому вигляді, щоб не забруднити транспортний засіб чи одяг інших пасажирів;
- мають розміщуватися так, щоб не заважати вільному проходу пасажирів та не блокувати доступ до основних і аварійних виходів.
За словами експерта, якщо контролер виявить пасажира з багажем, який заборонено перевозити, його можуть висадити на найближчій зупинці без повернення вартості проїзду.
"Якщо ж буде виявлено пасажира, який не сплатив за перевезення багажу в міському наземному транспорті, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу," — додав юрист.
Він також зазначив, що розмір такого штрафу наразі невеликий — від 1,7 до 8,5 грн, і його стягують контролери на місці. Крім штрафу, для продовження поїздки, пасажир має сплатити вартість перевезення велосипеда чи самоката.
Джерело: РБК-України.
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