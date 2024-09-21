Розмір такого штрафу наразі невеликий — від 1,7 до 8,5 грн, і його стягують з українців одразу на місці.

Законом встановлено, що правила користування електричним та пасажирським транспортом затверджуються відповідним органом місцевого самоврядування, але штрафи за порушення одні для всіх.

Про це ЗМІ розповів юрист Ігор Тетеря.

Згідно з правилами користування наземним транспортом у Києві, пасажири можуть безкоштовно перевозити велосипеди лише в розібраному вигляді.

"Якщо велосипед не розібрано, на нього поширюються вимоги для перевезення багажу, за яке потрібно сплачувати відповідно до встановлених тарифів," — зазначив експерт.

Він уточнив, що багажем вважається вантаж, який відповідає наступним параметрам:

розміром не більше 100х50х30 см

вагою від 10 до 40 кг

розміром не менше 60х40х20 см та вагою 10 кг (вантаж, що менший за ці параметри, є ручною поклажею і перевозиться безкоштовно).

Експерт також додав, що заборонено перевозити громіздкий багаж, що перевищує розміри 100х50х30 см або вагу 40 кг, а також речі, довші за 190 см і діаметром більше 30 см. Виключення становлять лише складені велосипеди.

Отже, перевозити велосипеди в наземному транспорті столиці можна:

у розібраному вигляді — безкоштовно;

у зібраному або складеному вигляді (якщо їх габарити від 60х40х20 см до 100х50х30 см, а вага від 10 до 40 кг) — з оплатою перевезення, як за багаж.

Велосипеди, розміром понад 100х50х30 см та вагою більше 40 кг (або довші за 190 см та діаметром більше 30 см, окрім складених), заборонено перевозити в наземному міському транспорті Києва.

Щодо самокатів, то для їх перевезення у столиці немає особливих правил. Тому на них поширюються загальні вимоги для перевезення багажу.

При перевезенні як велосипедів, так і самокатів в транспорті:

вони повинні бути в такому вигляді, щоб не забруднити транспортний засіб чи одяг інших пасажирів;

мають розміщуватися так, щоб не заважати вільному проходу пасажирів та не блокувати доступ до основних і аварійних виходів.

За словами експерта, якщо контролер виявить пасажира з багажем, який заборонено перевозити, його можуть висадити на найближчій зупинці без повернення вартості проїзду.

"Якщо ж буде виявлено пасажира, який не сплатив за перевезення багажу в міському наземному транспорті, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу," — додав юрист.

Він також зазначив, що розмір такого штрафу наразі невеликий — від 1,7 до 8,5 грн, і його стягують контролери на місці. Крім штрафу, для продовження поїздки, пасажир має сплатити вартість перевезення велосипеда чи самоката.

Джерело: РБК-України.

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