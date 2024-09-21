Размер такого штрафа пока невелик - от 1,7 до 8,5 грн, и его взимают с украинцев сразу на месте.

Законом установлено, что правила использования электрическим и пассажирским транспортом утверждаются соответствующим органом местного самоуправления, но штрафы за нарушение одни для всех.

Об этом СМИ рассказал юрист Игорь Тетеря.

Согласно правилам использования наземного транспорта в Киеве, пассажиры могут бесплатно перевозить велосипеды только в разобранном виде.

"Если велосипед не разобран, на него распространяются требования для перевозки багажа, за который нужно платить в соответствии с установленными тарифами", - отметил эксперт.

Он уточнил, что багажом считается груз, соответствующий следующим параметрам:

размером не более 100х50х30 см

весом от 10 до 40 кг

размером не менее 60х40х20 см и весом 10 кг (груз меньше этих параметров является ручной кладью и перевозится бесплатно).

Эксперт также добавил, что запрещено перевозить громоздкий багаж, превышающий размеры 100х50х30 см или вес 40 кг, а также вещи длиннее 190 см и диаметром более 30 см. Исключение составляют только сложенные велосипеды.

Итак, перевозить велосипеды в наземном транспорте столицы можно:

в разобранном виде – бесплатно;

в собранном или сложенном виде (если их габариты от 60х40х20 см до 100х50х30 см, а вес от 10 до 40 кг) – с оплатой перевозки, как за багаж.

Велосипеды размером более 100х50х30 см и весом более 40 кг (или длиннее 190 см и диаметром более 30 см, кроме сложенных), запрещено перевозить в наземном городском транспорте Киева.

Что касается самокатов, то для их перевозки в столице нет особых правил. Поэтому на них распространяются общие требования по перевозке багажа.

При перевозке как велосипедов, так и самокатов в транспорте:

они должны быть в таком виде, чтобы не испачкать транспортное средство или одежду других пассажиров;

должны размещаться так, чтобы не мешать свободному проходу пассажиров и не блокировать доступ к основным и аварийным выходам.

По словам эксперта, если контролер обнаружит пассажира с багажом, который запрещено перевозить, его могут высадить на ближайшей остановке без возврата стоимости проезда.

"Если же будет обнаружен пассажир, который не оплатил перевозку багажа в городском наземном транспорте, его могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа", - добавил юрист.

Он также отметил, что размер такого штрафа пока невелик - от 1,7 до 8,5 грн, и его взимают контролеры на месте. Кроме штрафа, для продолжения поездки пассажир должен оплатить стоимость перевозки велосипеда или самоката.

Источник: РБК-Украина.

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