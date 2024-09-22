Астрологи перерахували несумісні знаки зодіаку, саме пари, яким не можна бути разом.

Наші сонячні знаки дають нам дуже широке розуміння нашої особистості, у тому числі яким знакам Зодіаку не можна бути разом.

Знак зодіаку людини є основним фактором, що визначає його сумісність з іншими.

Миттєве тяжіння або відштовхування виникає, коли взаємодіють два сонячні знаки.

Яким знакам Зодіаку не можна бути разом:

Овен – Риби

Червоний і пристрасний вогненний знак Овен не дуже поєднується зі спокійним, урівноваженим та медитативним водним знаком Риб, оскільки їхні риси на зодіакальному колі – це полюси. Але хіба протилежності не повинні притягуватись? Не в цьому випадку, тому що вони дратують один одного своїми суперечливими ідеями та темпераментами.

Овен може поранити м'яке серце Риби, будучи надто прямим та конфронтаційним, що викликає страждання в обох. Почуття Риб перебувати у своїх світах і жити розміреним життям може викликати нудьгу у вогняного Барана.

Телець – Лев

Земний знак Тельця позначається планетою кохання, грошей та розкоші, Венерою. Символізовані небесним биком, вони мають репутацію стійких та впертих. Вогненний знак Лева, з іншого боку, процвітає у відносинах тільки в тому випадку, якщо задовольняються їхні високі емоційні та соціальні потреби. Порівняно товариські і яскраві, їх основна особистість не обіцяє нічого доброго в порівнянні з особистістю закритого і домашнього бика.

Крім того, існує висока ймовірність серйозного зіткнення его між цими двома знаками, оскільки обидва знаки вважаються впертими і трохи домінуючими.

Близнюки – Скорпіон

Ясно як день, чому життєрадісний, розумний метелик зодіаку, «Близнюки», стане найгіршою любовною парою для інтенсивного та лякаючого водного знака Скорпіона. Хоча обидва можуть притягуватись один до одного на поверхневому рівні, вони незабаром розчаруються у протилежних натурах один одного. У той час як близнюки люблять легко переходити з однієї життєвої ситуації в іншу, Скорпіон не дуже гнучкий і не цінує зв'язок, який не глибокий.

Навіть якщо у цих двох і буде кілька пристрасних моментів разом, їх відносинам буде важко довго існувати.

Джерело: lifestyleasia .

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