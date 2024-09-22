Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину та розкаявся, але це йому не допомогло.

На Хмельниччині український військовий утік зі своєї служби, щоб допомогти родині — стало відомо, яке покарання присудив суддя під час судового процесу.



Про це йдеться у вироку, який ухвалив Ярмолинецький районний суд Хмельницької області.

У судових матеріалах зазначено, що наприкінці жовтня 2022 року водій окремого стрілецького батальйону оперативного командування "Захід" проходив лікування в Хмельницькому обласному закладі психіатричної допомоги. Чоловік повинен був повернутися до військової частини 11 листопада того ж року, але цього не зробив.

Порушника затримали за місцем проживання більше ніж через рік після дезертирства — 14 січня 2024 року.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину і висловив розкаяння. Він пояснив, що в жовтні 2022 року повернувся з Харківської області, пройшов лікування в медичному закладі в селі Скаржинці Хмельницького району, а потім вирушив до свого рідного села Кузьмин, щоб працювати та підтримувати свою родину.

У судових матеріалах зазначено, що у підсудного є дружина та двоє малолітніх дітей. У травні 2022 року Тернопільський міськрайонний суд уже засуджував його до року іспитового строку за подібне правопорушення.

Цього разу його визнали винним у самовільному залишенні військової частини та нез'явленні на службу без поважних причин під час воєнного стану (частина п'ята статті 407 Кримінального кодексу України). За вчинене йому призначили покарання у вигляді п'яти років і одного місяця позбавлення волі.

Вирок можна було оскаржити протягом 30 днів з моменту проголошення, проте наразі судове рішення вже набуло чинності.

Останні новини України:

ТЦК мобілізували чоловіка, у якого "було бронювання": воєнкомам довелося пояснивати скандальний інцидент.

Капітан ЗСУ розкрив, як військові ставляться до вихвалянь цивільних чоловіків.

У військовій частині випадково застрелили бійця, дружина звернулась до суду.