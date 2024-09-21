Гороскоп Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку на 21 вересня, спробуємо щось нове, починаючи з цього дня.

До вашої уваги пропонується гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 21 вересня з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Що принесе день вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 21 вересня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Вісімка Пентаклей

Ти міцний горішок, тож коли справа стосується важкої роботи, ти можеш написати книгу.

Ніхто не працює старанніше за вас, Овен, і ваша сьогоднішня рішучість виведе вас на новий рівень успіху.

Карта Таро Вісімка Пентаклей говорить про наполегливість та трудову етику.

Сьогодні все зводиться до того, щоб удосконалювати те, чого ви навчаєтесь, щоб стати експертом, до якого звертатимуться з цього конкретного предмета.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Паж Мечів

Паж Меч — це карта Таро-посланника, і вам потрібно тримати вуха та очі відкритими, щоб почути, що Всесвіт намагається вам сказати.

На вашому шляху з'являтимуться повідомлення всіх видів. Зверніть увагу на порядкові номери.

Слова, що повторюються, і символи, які вам постійно здаються, намагаються привернути вашу увагу. Будьте пильні.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Паж Кубків

Хтось закоханий у вас, і його почуття не романтична фантазія. За їхніми мріями стоять реальні наміри, коли справа доходить до побудови спільного життя, і вони запитували, як вам про це сказати.

Правда в тому, що ви надсилаєте змішані сигнали. Ви, здається, не готові почути, що на серці.

Перестаньте говорити, що вам не потрібне кохання, коли ви перебуваєте в оточенні друзів та колег. Будьте відкриті та сприйнятливі. Це прямо за рогом з тим, кому ви можете довірити своє серце.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Місяць

Карта Таро Місяць - це ознака, і це твердження, що підтверджує те, що ви підозрювали весь цей час. Хтось може говорити вам, що ви параноїк, підозрюючи його, але ця карта каже, що ваша інтуїція точна, і ви повинні довіряти їй.

У глибині душі ви відчуваєте, коли щось не так, тому не дозволяйте іншій людині, яка намагається пустити вам пилюку в очі, зробити це за вас.

Перевірте ситуацію. Будьте старанні. Справа в тому, що якщо ви не прислухаєтеся до своєї інтуїції і дозволите комусь іншому вирішувати, що вам слід думати і відчувати, коли ви пізніше зрозумієте, що мали рацію, ви почуватиметеся безглуздо через те, що не вірили в себе.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків

П'ятірка Кубків показує, що вам довелося пережити більше, ніж належить, драматичних подій, і тепер ви виснажені.

Тобі більше нема чого віддати. Вся твоя душа спустошена розчаруванням в інших, інколи ж і в собі.

Що вам потрібно, то це стабільність. Вам потрібно, щоб все прояснилося, щоб ви могли повернутись у місце, де ви почуваєтеся в безпеці.

Хороша новина в тому, що це найгірше, що може статися у вашій ситуації, і незабаром життя повернеться до певної подоби норми.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Вісімка Мечів

Вісімка Меч - це відображення вашого внутрішнього розумового життя. Ви почуваєтеся в пастці в багатьох областях і дійсно не вірите, що справи підуть краще. У вас позаду проблеми. Попереду на вас чекають важкі часи.

Ви відчуваєте, що виходу немає, і навіть якби ви хотіли і були готові старанно працювати, щоб вибратися з цієї ситуації, ви не можете через всю бюрократичну тяганину на роботі і у вашому житті. Все надто складно для однієї людини.

Це змушує вас почуватися більш ніж пригніченим, і добре, що ви це визнаєте. Все почне відкривати можливості, але не раніше, ніж ви зрозумієте, що це не працює і не будете готові почати думати по-новому.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Ієрофант

Наближається весілля чи якесь духовне торжество. Оголошення із запрошенням буде надіслано вам.

Ви, можливо, не повірите, що для друга, який, здавалося б, щойно почав зустрічатися, настав час так швидко одружитися.

Але це так, і вам, можливо, доведеться відіграти важливу роль у плануванні їхнього весілля.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сила

Ви не завжди усвідомлюєте свої здібності, але ця карта каже вам, що у вас є все необхідне, щоб подолати ці перешкоди та здійснити великі зміни у своєму житті.

У вас є сила та здатність контролювати будь-які труднощі, з якими ви стикаєтесь.

Проблема здається масштабнішою за життя, але ваші таланти, навички та особистість здатні впоратися з нею без особливих зусиль.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Диявол

Надмірність - ваш ворог зараз, і карта Таро Диявол попереджає вас, що ви можете перестаратися, тому що вам це так подобається. Зараз ви у небезпеці.

Ви не знаєте, коли зупинитись, і вам не слід намагатися взяти на себе більше, ніж ви можете винести.

Ці пороки, будь то пияцтво, ненажерливість або навіть надмірний сон, приведуть вас до краху. Помірність, Стрілець.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Мир

Настав час святкувати. Ви досягли своїх цілей, і тепер вам час насолодитися всім, що ви заробили за такий короткий проміжок часу. Замість того, щоб з нетерпінням чекати своєї наступної великої перемоги, насолоджуйтеся цим моментом.

Ви зробили те, що інші хотіли б, щоб вони могли зробити, і все це сталося завдяки власним заслугам. Це неабиякий подвиг, тому шануйте свої досягнення.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей

Одного разу у вас є все, чого ви коли-небудь хотіли, а наступного вам кажуть, що вам потрібно обійтися без чогось.

Ви не очікували такої втрати доходу, підтримки чи кохання, але життя обійшлося з вами не найкращим чином, і тепер вам потрібно зібрати якомога більше допомоги.

Це становище, що розчаровує, але перевага дна в тому, що залишається тільки один напрямок — нагору.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Десятка Кубків

Риби, на вас чекає достаток благословень.

Ви зазнаєте радості та задоволення від того, що ваш світ стане реальністю, і кожна ваша мрія зможе здійснитися.

Хоча ви й не зазнаєте лавини подарунків відразу, світло в кінці тунелю підказує, що на вас чекають хороші речі.

Ви збираєтесь потрапити у свою власну землю обітовану. Вірте в силу своїх мрій, оскільки їхній прояв працює на вашу користь.

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