Коливання курсів валют вгору чи вниз є цілком прийнятним, однак "крок" таких змін не є суттєвим.

На сьогодні існує безліч факторів, які впливають на ситуацію на валютному ринку і враховуючи ці обставини, падіння курсів наприкінці року виглядає малоймовірним.

Банкір Тарас Лєсовий у коментарі ЗМІ розповів, чи може подешевшати валюта до нового року.

Банкір Тарас Лєсовий зазначив, що стратегія регулятора, яка передбачає режим керованої гнучкості, спрямована на вільне формування курсу. Коливання курсів, як вгору, так і вниз, є цілком допустимими, хоча зміни на 10-20 копійок навряд чи можна вважати суттєвими.

Важливим чинником є інфляція, прискорення якої стало наслідком зростання тарифів на електроенергію та підвищення акцизів на пальне. Наступним можливим "збурювачем" інфляції може стати збільшення податкового навантаження. Ці об'єктивні фактори впливають на формування курсу.

Стратегія Національного банку зосереджена на врівноваженні попиту та пропозиції на ринку, що сприяє стабілізації курсових показників і пом'якшує вплив інфляції. За макропрогнозами, до кінця року курс долара може незначно перевищити 42 гривні, що в умовах економічної ситуації вважається цілком прийнятним результатом.

Цього року потреба в зовнішній фінансовій допомозі складає близько 3 мільярдів доларів на місяць, або приблизно 37 мільярдів доларів загалом. Як зазначає Лєсовий, ймовірно, курсові показники на кінець року коливатимуться в межах 41,5 – 42,1 гривні за долар.

Джерело: 24Канал.

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