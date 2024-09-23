В Яремче начальниця поштового відділення привласнила понад 128 тисяч гривень, значну частину яких використала для погашення кредитної заборгованості.

Про це інформує видання Версії.

Прокурори Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури подали до суду обвинувальний акт проти начальниці пошти за заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, легалізацію злочинно отриманих коштів і несанкціоновану зміну даних в автоматизованій системі (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 362 КК України).

Встановлено, що обвинувачена, маючи доступ до системи Укрпошти, в 2023 році незаконно заволоділа безготівковими грошовими коштами, використаними для особистих потреб. Вона систематично поповнювала свою банківську картку через термінал.

Загалом начальниця поштового відділення привласнила понад 128 тисяч гривень, значну частину яких переказала на погашення кредитів. Під час розслідування вона повністю відшкодувала завдані збитки.

Згідно зі ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою до тих пір, поки її вина не буде доведена у законному порядку через обвинувальний вирок суду.

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