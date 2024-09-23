У Комітеті Верховної Ради з питань бюджету назвали головну умову для можливого підвищення ПДВ, яку Україна може запровадити у разі зростання видатків у Держбюджеті-2025.

Цю інформацію повідомила голова Бюджетного комітету Роксолана Підласа на засіданні парламенту.

Коли ПДВ в Україні може зрости

Підласа зазначила, що перегляд ПДВ в бік підвищення можливий у випадку збільшення видатків у проєкті Держбюджету-2025 до другого читання. Вона наголосила, що видатки бюджету не повинні суттєво зростати, оскільки уряд обмежений умовами, затвердженими під час п'ятого перегляду програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Якщо видатки все ж таки збільшаться, Україна зіштовхнеться з вимогою МВФ щодо підвищення ПДВ, додала вона.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також говорив про можливе підвищення цього податку. Він зауважив, що якщо парламент не підтримає урядову ініціативу щодо збільшення військового збору та інших зборів, підвищення податків усе одно відбудеться.

Стефанчук підкреслив, що, ймовірно, буде обрано інший шлях — підвищення ПДВ, оскільки цей податок має найширшу базу оподаткування.

"Ми всі свідомі того, що війна — це величезне фінансове навантаження на державу. Тому логічно, що необхідно знайти кошти для поповнення бюджету. Є два варіанти: уряд пропонує зібрати трохи з різних джерел або ж зосередитися на одному податку з широкою базою, такому як ПДВ, і підвищити його", — заявив Стефанчук.

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