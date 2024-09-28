Збір яблук у правильний час має ключове значення не тільки для отримання найвищої якості фруктів, але і для максимального збільшення терміну зберігання.

Збирання яблук у правильний час має ключове значення не тільки для отримання фруктів найвищої якості, але й для правильного зберігання врожаю яблук на дому.

Кожен сорт яблук має свій час дозрівання та може залежати від погодних умов протягом вегетаційного періоду.

Наприклад, яблука дозріють раніше, якщо буде м'яка, сонячна весна, яка рано запускає цикл плодоношення дерева.

Через це слід оцінювати час збору врожаю яблук за іншими показниками, а не за конкретною датою в календарі.

Як правильно зберігати врожай яблук удома, щоб вони були свіжими місяцями?

Яблука слід зберігати при температурі від -1 до 0 градусів за Цельсієм, особливо якщо ви хочете зберігати їх протягом тривалого часу.

Яблука, що зберігаються при температурі 10 градусів за Цельсієм, дозріють у чотири рази швидше, ніж ті, що зберігаються при температурі 0 градусів за Цельсієм.

Більшість сортів яблук зберігаються протягом шести місяців за цієї температури.

Щоб правильно зберігати врожай яблук вдома , тримайте яблука у кошиках або коробках, вистелених фольгою чи пластиком, щоб допомогти зберегти вологу. Дуже важливо сортувати яблука перед зберіганням. Приказка «одне погане яблуко псує діжку» вірна.

Яблука виділяють етиленовий газ, що прискорює дозрівання. Пошкоджені яблука виділяють етилен швидше і можуть буквально призвести до псування партії.

Ви також можете захотіти зберегти деяку відстань між яблуками та іншими продуктами, що зберігаються, оскільки етиленовий газ прискорить дозрівання інших фруктів і овочів.

Якщо яблука зберігаються у пластикових пакетах, обов'язково проробіть у них кілька отворів, щоб газ міг відфільтровуватись.

Відносна вологість також є важливим фактором при зберіганні яблук на дому та має становити 90-95 відсотків. Підвал, підвал або гараж, що не опалюється - ось деякі варіанти зберігання врожаю яблук вдома.

Джерело: gardeningknowhow .

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