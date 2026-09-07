За рік вибір однокімнатних квартир для продажу у Полтаві зменшився на 10%, а для довгострокової оренди — на 4%. Водночас місто уникнуло різкого обвалу пропозиції, який зафіксували в інших регіонах України.

Оренда квартир у Полтаві дорожчає, а вибір вільних однокімнатних квартир для купівлі та довгострокової оренди за рік помітно скоротився. Таку тенденцію зафіксувала статистика OLX.Нерухомість.

За рік кількість оголошень про продаж однокімнатних квартир у Полтаві зменшилася на 10%, а пропозиція довгострокової оренди такого житла скоротилася на 4%. Тобто і покупцям, і орендарям стало складніше підібрати підходящий однокімнатний варіант.

Попри це, Полтава уникнула різкого обвалу пропозиції, який зафіксували в багатьох інших містах України. У Тернополі кількість оголошень про продаж житла обвалилася на 42%, а в Черкасах і Хмельницькому — на 41%.

Де орендувати квартиру стало найважче

Найскладніше знайти житло в довгострокову оренду зараз у Хмельницькому, де пропозиція впала на 48%, та в Ужгороді з показником мінус 43%. Для порівняння: у Полтаві падіння орендної пропозиції становило лише 4%.

Єдиним містом України, де вільних квартир побільшало, стали Чернівці: там пропозиція для продажу зросла на 5%, а для оренди — на 10%. У Києві, Луцьку, Вінниці та Івано-Франківську квартири почали рідше продавати, однак вибір довгострокової оренди навпаки зріс.

Найменше ринок змінився в Одесі — там коливання склали мінімальні 2–3%. У Полтаві ж тенденція до скорочення пропозиції однокімнатних квартир зберігається, хоч і розвивається повільніше, ніж у більшості обласних центрів.

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