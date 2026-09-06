Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 7 по 13 вересня оприлюднили енергетики.

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на вихідні вже попереджали, а тепер енергетики опублікували розклад знеструмлень на весь наступний тиждень — з 7 по 13 вересня. У Кропивницькому та селі Нове фахівці проводитимуть технічне обслуговування й поточний ремонт електромереж, тож низка адрес щодня залишатиметься без світла.

Щоденні відключення у Кропивницькому

Графіки відключення світла в Кіровоградській області на тиждень з 7 по 13 вересня передбачають найбільший блок робіт, що триватиме всі сім днів, щодня з 08:00 до 17:00. Без світла лишатимуться мешканці вулиць Бобринецький шлях, Архітектора Лишневського, Кавказької, Миколи Міхновського, Учительської, Світлани Барабаш, Садової, Гурбенської, Яновського та Дорогого Семена, а також провулків Бобринецького, Арнаутовського, Санаторного (разом із 1-м, 2-м і 3-м), Друку, Гурбенського, Профілакторного та Вишняківського.

Енергетики наголошують, що це планове технічне обслуговування мереж, а не аварійні вимкнення: перелік адрес значний, і частина вулиць потрапляє до графіка кілька днів поспіль.

9 вересня: ремонт у Кропивницькому та селі Нове

У середу, 9 вересня, до планових робіт додадуть ще один блок — поточний ремонт, який триватиме з 08:00 до 17:00. У Кропивницькому знеструмлять вулиці Голодноярську, Металургів та Валентини Радзимовської. Водночас у селі Нове без світла залишаться вулиці Черемхова, Південна, Ягідна, Металургів, Ливарна, Степова та Пісочна.

7 та 8 вересня: додаткові години

Окремо у понеділок і вівторок, 7 та 8 вересня, з 09:00 до 16:00 триватиме технічне обслуговування на вулицях Євгена Тельнова, Вокзальній, Академіка Корольова, Сонячній та проспекті Промисловому. А в п'ятницю, 11 вересня, з 09:00 до 16:00 світло вимикатимуть на вулицях Десантників, Полтавській, Херсонській та багатьох інших.

Що робити, якщо ваша адреса у графіку

Енергетики радять заздалегідь зарядити телефони й павербанки та подбати про запас води. Точний перелік вулиць на кожен день варто уточнювати в офіційних повідомленнях обленерго, адже графіки можуть коригувати залежно від погодних умов або аварійних ситуацій. Якщо світло зникло поза заявленими годинами, мешканцям радять звертатися до кол-центру оператора системи розподілу.

Раніше Politeka повідомляла, доведеться зарядити павербанки: в Кіровоградській області попередили про графіки відключення світла 4 та 5 вересня.

Також Politeka повідомляла, графіки відключення світла в Кіровоградській області 3 та 4 вересня: енергетики попередили, які адреси знеструмлять.