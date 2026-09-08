Уряд продовжив виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців. Дітям із родин ВПО, які мають право на виплати, кошти нарахують автоматично — без нового звернення.

Гуманітарна допомога для ВПО в Рівненській області — не єдина підтримка переселенців. Уряд продовжив виплату допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб ще на шість місяців, повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Кошти надаються людям, які мають статус ВПО та відповідають умовам програми. Загальну кількість періодів, протягом яких можна отримувати виплату, збільшили з п'яти до шести.

Дітям із родин ВПО, які мають право на допомогу, виплату на наступні шість місяців продовжать автоматично. Тобто подавати нову заяву не потрібно — гроші надходитимуть так само, як і раніше.

Скільки платять і за яких умов

Розмір виплат наразі не змінився. Особам з інвалідністю та дітям передбачено 3 000 гривень на місяць, решті отримувачів — 2 000 гривень.

Продовження виплати можливе за умови, що сукупний дохід на одного отримувача в родині не перевищує 10 380 гривень. Це прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, — із 1 січня 2026 року він становить 2 595 гривень, помножений на чотири.

Кошти, як і раніше, нараховуються у два етапи — 15 та 28 числа кожного місяця.

Хто отримає виплату автоматично

Автоматичне продовження стосується дітей із родин ВПО, які вже мають право на допомогу. Для інших категорій діє загальне правило: потрібно мати статус ВПО та відповідати умовам програми, зокрема щодо рівня доходу.

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