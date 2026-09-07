Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області продовжує діяти — однак із квітня 2026 року УВКБ ООН перейшло від програми багатоцільової грошової допомоги до підходу «грошова допомога за пріоритетами». Тепер виплати спрямовують на найвразливіші домогосподарства, а право на них визначається за сукупністю факторів вразливості та місця проживання.

У межах нового підходу діє кілька програм. Для мешканців прифронтових територій у зоні 0–50 км від лінії фронту або українсько-російського кордону передбачено виплату 10 800 гривень на особу строком на шість місяців, з можливістю отримати всю суму одним платежем.

Евакуйовані, які покинули домівки через небезпеку, обстріли або офіційні накази про евакуацію, можуть розраховувати на 12 300 гривень на особу — це одноразова виплата строком на три місяці. Таку саму суму отримують і ті, хто постраждав від обстрілів, що спричинили раптове зростання витрат або втрату доходу.

Для найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад шість місяців і не можуть отримати державну допомогу на проживання, діють щомісячні виплати: 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю. Особи, які повернулися до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців і безперервно живуть там щонайменше три місяці, можуть отримати 3 600 гривень на місяць упродовж трьох місяців — загалом 10 800 гривень одним платежем.

Які документи потрібні

Для реєстрації знадобляться податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку головного заявника та свідоцтва про народження дітей. За потреби — свідоцтво про опікунство або медичний висновок у разі інвалідності чи захворювання.

Як подати заявку

Внутрішньо переміщені особи, які відповідають критеріям, проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН у центрах реєстрації. Такі центри працюють у 16 областях, зокрема й у Дніпропетровській. Записатися можна онлайн через сайт r2p.org.ua або звернувшись до найближчого пункту реєстрації R2P.

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