Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області доступна за кількома програмами УВКБ ООН — від одноразових виплат до щомісячної підтримки. Найбільш вразливі переселенці можуть отримати до 12 300 гривень на особу.

Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області надається за кількома пріоритетними програмами УВКБ ООН — від одноразових виплат до щомісячної підтримки. Найбільш вразливі переселенці можуть отримати до 12 300 гривень на особу. Як повідомляється на офіційному сайті УВКБ ООН, з квітня 2026 року організація перейшла на підхід «Грошова допомога за пріоритетами».

Грошова допомога для ВПО в Запорізькій області за новим підходом залежить від категорії вразливості та місця проживання родини. Програма замінила багатоцільову грошову допомогу (MPCA) і передбачає чотири пріоритетні напрями, пріоритет надають домогосподарствам із найвищими потребами.

Які суми можна отримати

Для мешканців прифронтових громад у межах 0–50 км від лінії фронту або кордону діє програма ГДП 1: виплата становить 10 800 гривень на особу строком на 6 місяців, можна отримати всю суму одним платежем. Однак зараз цей напрям не є пріоритетним у програмі.

Евакуйовані особи, які покинули домівку через небезпеку або офіційні накази про евакуацію, можуть претендувати на ГДП 2 — 12 300 гривень на особу одноразово на 3 місяці. Для цього треба зареєструватися протягом 45 днів після виїзду з небезпечного регіону.

Таку саму суму — 12 300 гривень на особу — отримують за програмою ГДП 3 ті, хто постраждав від обстрілів, що призвели до різкого зростання витрат або втрати доходу.

Найбільш вразливі ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і не отримують державної допомоги на проживання, можуть розраховувати на ГДП 4: 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на місяць на дитину або особу з інвалідністю. Ця підтримка надається лише за направленням.

Окремо підтримують тих, хто повернувся додому протягом останніх 12 місяців: їм виплачують 3 600 гривень на місяць протягом 3 місяців — загалом 10 800 гривень одним платежем.

Як оформити виплату

Запорізька область входить до переліку регіонів, де працюють центри реєстрації партнерів УВКБ ООН. Щоб стати в чергу, можна подати онлайн-заявку через форму на сайті r2p.org.ua або звернутися до найближчого пункту реєстрації.

Для реєстрації потрібні: податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого банківського рахунку, свідоцтва про народження дітей, а також медичний висновок у разі інвалідності.

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