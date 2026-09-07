Благодійний фонд «Рідна стежка» передасть продуктові набори 200 родинам переселенців із Бердянської громади, які зараз живуть у Запоріжжі. Реєстрацію на отримання допомоги вже відкрили.

Гуманітарна допомога у Запоріжжі цього тижня стане доступною ще 200 родинам — благодійний фонд «Рідна стежка» відкрив реєстрацію на продуктові набори для переселенців із Бердянської громади, які зараз живуть у Запоріжжі. Видачу допомоги заплановано вже на 8 вересня, тож заявки приймають у стислі терміни.

Отримати продукти зможуть родини переселенців саме з Бердянської громади — це ключова умова програми. Організатори наголошують: реєструватися варто лише тим, хто зможе особисто прийти по набір у визначений час, оскільки передавати продуктові набори через інших осіб не планують.

Хто та як може зареєструватися

Заявку подають через онлайн-форму благодійного фонду «Рідна стежка». Перед заповненням варто уважно перевірити дані, адже набір отримають лише ті, хто потрапив до попереднього списку після реєстрації.

Які документи потрібні

Під час отримання допомоги необхідно мати із собою оригінали документів, які підтверджують особу та статус ВПО. Які саме документи пред'являти, організатори радять додатково уточнити за вказаним телефоном, адже вимоги можуть відрізнятися залежно від складу родини.

Коли та де видаватимуть набори

Продуктові набори, упаковані в сумки, видаватимуть 8 вересня з 13:00 до 13:30. Місце видачі — парк імені Сагайдачного біля ДК «ЗАлК», орієнтир — проспект Металургів у Запоріжжі. Саме там, а не за адресою фонду, проходитиме безпосередня роздача.

Адреса благодійного фонду «Рідна стежка» у Запоріжжі — вулиця Південноукраїнська, 2. Проте видачу допомоги проведуть саме в парку імені Сагайдачного, тож приходити до офісу фонду за наборами не потрібно.

Куди звертатися з питаннями

Додаткову інформацію щодо реєстрації, документів та часу видачі можна отримати за телефоном 096 621 14 41. Уточнювати деталі краще заздалегідь, щоб не приїхати до парку без потрібних документів.

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