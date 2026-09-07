Перший тиждень навчального року в школах Миколаєва минув в адаптивному режимі. В управлінні освіти розповіли, скільки закладів працюють очно, а скільки дистанційно, та чому поки не вдається перейти на одну зміну.

Навчальний рік у Миколаєві стартував в адаптивному режимі: перший тиждень школи та дитсадки працювали у змішаному форматі, поки управління освіти напрацьовує постійний графік занять. Про це 7 вересня під час наради повідомила начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко.



За словами посадовиці, батьки розділилися в думках: частина виступала за дистанційне навчання, інші просили забезпечити можливість очно відвідувати школи та садочки. «Відсьогодні керівники далі напрацьовують це питання і будемо максимально працювати в очному форматі, наскільки нам буде дозволяти безпекова ситуація», — сказала Ганна Личко.

Наразі 45 шкіл Миколаєва працюють в очному форматі, ще 12 — дистанційно. Очну форму навчання цього року обрали 19 308 учнів, тоді як дистанційну — 8 060 дітей.

Водночас у новому навчальному році в міських закладах освіти стало менше дітей: загалом кількість учнів скоротилася на 2 465 порівняно з минулим роком. Окремо Ганна Личко згадала про проблему з організацією навчання в одну зміну — батьки просили відмовитися від двозмінного навчання, однак це наразі неможливо через непристосованість укриттів у закладах.

Чому не вдається перейти на одну зміну

«Нам не вдається через особливості наших укриттів відійти від однієї зміни. Батьки часто телефонували нам та казали, що вони проти двох змін», — пояснила начальниця управління освіти. Формат навчання у школах та дитсадках може змінюватися залежно від безпекової ситуації.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич доручив перевірити роботу вентиляційних систем в укриттях шкіл і дитсадків, де діти навчаються очно. За його словами, до міської влади надходять повідомлення, що вентиляцію в укриттях іноді вимикають через шум або для економії електроенергії.

Олександр Сєнкевич попросив управління освіти спільно з ДСНС перевірити наявність і справність вентиляційних систем, а також їхню безперервну роботу під час перебування дітей в укриттях. «Не треба економії на електроенергії на здоров'ї наших дітей. Вони будуть хворіти — будемо знову витрачати більше ресурсів», — сказав мер.

Міський голова також виступив за те, щоб за можливості діти навчалися очно. Він заявив, що не вважає дистанційне навчання повноцінною заміною очному, особливо для школярів. На його думку, дітям навіть безпечніше перебувати в укриттях, ніж удома.

Новий навчальний рік у Миколаївській області

Нагадаємо, що у школах Миколаївської області розпочався новий навчальний рік. Цьогоріч до першого класу пішли 6 370 дітей.

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