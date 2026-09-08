Як швидко очистити унітаз від стійкого вапняного нальоту, не витрачаючись на агресивну побутову хімію? Дієвий і дешевий засіб давно стоїть у кухонній шафці — звичайні таблетки для посудомийної машини.

Домашній рецепт очищення унітаза працює за кілька хвилин, однак є спосіб ще простіший — без змішування інгредієнтів. Зі стійким нальотом добре справляються звичайні таблетки для посудомийної машини.

Більшість магазинних засобів для чищення унітазів містять агресивні компоненти, які шкодять здоров'ю, довкіллю та сімейному бюджету. Водночас ефективна альтернатива давно зберігається на кухні — ті самі таблетки, якими ви миєте посуд.

Секрет у складі: ферменти, карбонат натрію та поверхнево-активні речовини. З'єднуючись із водою, вони активно розщеплюють органічні залишки й мінеральні відкладення — те саме характерне «кільце» на стінках унітаза, яке не беруть звичайні засоби.

Як швидко очистити унітаз: покрокова інструкція

Спершу змийте воду, щоб знизити її рівень у чаші: менше води — вища концентрація активних речовин і швидший результат. Обов'язково надягніть гумові рукавички — вони захищають руки від мікробів і залишків мийних компонентів.

Далі опустіть одну таблетку в унітаз і зачекайте 1–2 хвилини, поки вона почне розчинятися. Потім щіткою або губкою розподіліть розчин по всій внутрішній поверхні — так активні речовини краще «чіпляються» до нальоту.

Якщо забруднення не піддається, змочіть куточок таблетки та обережно потріть проблемну ділянку. У такому вигляді таблетка працює як легкий абразив і прибирає навіть найстійкіші плями.

Насамкінець просто змийте воду — залишки засобу та осад зникнуть разом із нею. Щоб ефект тривав довше, фахівці радять повторювати процедуру раз на тиждень: регулярний догляд не дає мінералам накопичуватися.

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