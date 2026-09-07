У Запорізькій області можуть відновити для переселенців пільгову іпотеку: про це просять одразу в чотирьох містах — Одесі, Харкові, Запоріжжі та Сумах.

Пільгове житло для ВПО в Запорізькій області можуть повернути в перелік доступних програм: пролунало прохання відновити пільгову іпотеку для внутрішньо переміщених осіб, і Запоріжжя в цьому списку — одне з ключових міст.

Заклик охоплює одразу чотири міста — Одесу, Харків, Запоріжжя та Суми. Як повідомляє видання «Схід.Медіа», саме там зосереджена велика кількість переселенців, які втратили власні домівки через війну й досі не мають змоги придбати житло на новому місці.

Пільгова іпотека для ВПО — один із небагатьох реальних механізмів обзавестися власним дахом. Доступніший кредит дає родині можливість не роками винаймати квартиру, а оформити житло у власність із помірним щомісячним платежем. Для переселенців це також спосіб остаточно закріпитися на новому місці.

Для Запорізької області повернення такої можливості особливо актуальне. Регіон і надалі приймає переселенців із тимчасово окупованих і прифронтових територій, і частина з них досі мешкає в прихистках або орендованому житлі. Оформивши доступний кредит, такі родини могли б інвестувати в довгострокове майбутнє.

Яку іпотеку просять відновити

Наразі одним із чинних механізмів для переселенців залишається державна програма «єОселя». Вона передбачає для ВПО знижену ставку на рівні 3% річних, тоді як для інших категорій позичальників ставка становить 7%. Придбати можна як житло на вторинному ринку, так і квартиру в новобудові.

Як переселенцям оформити доступний кредит на житло

Щоб скористатися програмою «єОселя», ВПО потрібно подати заявку через застосунок «Дія» або через банк-партнер програми. Базові умови — перебування в реєстрі внутрішньо переміщених осіб, достатня платоспроможність і відповідність вимогам щодо житла. Перший внесок стартує від 20% вартості.

Оскільки офіційного рішення про відновлення пільгової іпотеки саме в Одесі, Харкові, Запоріжжі та Сумах поки не ухвалено, переселенцям радять стежити за оновленнями програми «єОселя» та консультуватися в місцевих центрах підтримки ВПО.

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