Українцям назвали найкращі способи, як зберегти врожай картоплі до весни у квартирі.

Щоб зберегти врожай картоплі до весни в квартирі, тримайте її в прохолодному і темному місці - це значно сповільнює процес розкладання, захищає від проростання і, певною мірою, підсолоджує бульби.

Також важливо не зберігати картоплю та цибулю разом. Хоча вони здаються двома горошинами в стручці, оскільки часто обидва використовуються в одних і тих же рецептах.

Однак зберігання разом картоплі та цибулі насправді приносить більше шкоди, ніж користі. Обидва ці коренеплоди містять багато вологи, що може призвести до більш швидкого псування.

Разом картопля і цибуля виділяють етиленовий газ, який прискорює процес дозрівання – зберігайте їх окремо в місці з гарною циркуляцією повітря, щоб зберегти їх тривалий термін зберігання.

Як зберегти врожай картоплі до весни у квартирі?

Хоча вам не слід класти картопля в холодильник, цей овоч все одно зберігатиметься найдовше, якщо його зберігати в прохолодному, темному місці.

Ось найкращі поради щодо зберігання картоплі — підвал не обов'язковий — для смачних, солодких та сухих картоплин.

Як зберегти врожай картоплі до весни у квартирі:

1. Не допускайте потрапляння на них сонячного світла (але не приховуйте їх із виду). Не зберігайте картопля на відкритому повітрі на стільниці. Тримайте його в ящику, у кошику, у шафі, у паперовому пакеті – у будь-якому темному місці.

Прозорий пластиковий пакет, подібний до того, в який упаковують картоплю, насправді не ідеальний для зберігання картоплі до весни в квартирі.

Зрештою, картопля – це рослина. Якщо картопля " побачить" сонячне світло, вона почне фотосинтезувати і позеленіє, а потім зморщиться і згниє.

2. Щоб зберегти врожай картоплі до весни в квартирі , переконайтеся, що вони все ще мають приплив повітря. Або перекладіть картопля у паперовий чи сітчастий пакет.

Картопля виділятиме вуглекислий газ і воду у вигляді пари, тому все може стати трохи вологим.) Якщо ви хочете зберігати його в пластиковому пакеті, в якому він продавався, переконайтеся, що він добре перфорований і що верх не запечатаний щільно.

3. Уникайте теплих місць для зберігання картоплі у квартирі. Навіть якщо у вас немає більш прохолодного місця для зберігання, ніж кухня, постарайтеся уникати найтепліших місць у кімнаті: не зберігайте картоплю поруч із духовкою, під раковиною або на холодильнику.

При температурі вище ідеальної для зберігання картопля до весни в квартирі почне проростати, але і холодніша температура не обов'язково означає краще.

Джерело: food52 .

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