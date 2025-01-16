У разі неявки до ТЦК грошові стягнення можуть бути скасовані при їх оскарженні.

Останні зміни в мобілізаційній політиці України скорочують терміни, протягом яких військовослужбовці повинні з’явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) після отримання повістки, з 14 до 7 днів.

Як зазначив Ростислав Кравець, адвокат і голова адвокатського об’єднання "Кравець і Партнери" в ефірі "Апостроф TV", це нововведення, на його думку, не привносить значних змін у ситуацію.

Він зауважив, що було б корисно дізнатися, чому ініціатори законопроєкту вважають це скорочення необхідним.

Кравець також підкреслив, що зміна терміну на фоні інших ініціатив, пов'язаних із бронюванням, а також заяв державних представників про значну кількість осіб, яких вважають незаконно заброньованими, викликає чимало запитань серед громадськості.

Він також нагадав про штрафи, зазначивши, що у випадку неявки до ТЦК, грошові стягнення можуть бути скасовані за умови їх оскарження.

Адвокат акцентував увагу на проблемі неправомірного виписування повісток, зазначаючи, що нещодавно було надіслано 70 тисяч повісток, деякі з яких отримали вже діючі військовослужбовці, заброньовані особи та ті, хто має відстрочку. Він підняв питання, чому збираються персональні дані, якщо їх не вдається належно обробити, і чим скорочення термінів може бути корисним для Збройних Сил України та оборони в цілому.

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