Землю цього тижня з 11 по 17 листопада накриють потужні магнітні бурі, слід дослухатися порад лікарів, щоб пережити ці дні.

Землю цього тижня з 11 по 17 листопада знову накриють магнітні бурі, тому цього тижня багато хто може відчути погіршення стану.

Магнітні бурі згубно впливають на здоров'я, особливо метеозалежних людей, будуть відчуватися і технічні збої.

Як відомо, магнітні бурі негативно впливають на роботу засобів зв'язку.

Також у ці дні зростає кількість аварій та технічних несправностей.

Календар магнітних бур на тиждень з 11 по 17 листопада:

11 листопада – помірна магнітна буря з К-індексом 4;

12 листопада - помірна буря з К-індексом 4;

13 листопада - слабка буря з К-індексом 3;

15 листопада – помірна магнітна буря з К-індексом 4;

16 листопада - слабка магнітна буря з К-індексом 3.

Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив магнітних бурьів цього тижня з 11 по 17 листопада:

у дні магнітних бур краще утриматися від фізичних навантажень;

постарайтеся виключити алкоголь та нікотин;

забезпечте собі повноцінний здоровий сон;

пийте більше води;

каву краще замінити на зелений чай, який багатий на антиоксиданти;

не вживайте важкої їжі;

при нервозності та безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпта, меліси, валеріани або сік алое;

Метеозалежним краще мати під рукою ліки «екстренного реагування», схвалені лікарем.

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