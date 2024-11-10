Землю цього тижня з 11 по 17 листопада знову накриють магнітні бурі, тому цього тижня багато хто може відчути погіршення стану.
Магнітні бурі згубно впливають на здоров'я, особливо метеозалежних людей, будуть відчуватися і технічні збої.
Як відомо, магнітні бурі негативно впливають на роботу засобів зв'язку.
Також у ці дні зростає кількість аварій та технічних несправностей.
Календар магнітних бур на тиждень з 11 по 17 листопада:
11 листопада – помірна магнітна буря з К-індексом 4;
12 листопада - помірна буря з К-індексом 4;
13 листопада - слабка буря з К-індексом 3;
15 листопада – помірна магнітна буря з К-індексом 4;
16 листопада - слабка магнітна буря з К-індексом 3.
Однак є поради, які допоможуть мінімізувати вплив магнітних бурьів цього тижня з 11 по 17 листопада:
у дні магнітних бур краще утриматися від фізичних навантажень;
постарайтеся виключити алкоголь та нікотин;
забезпечте собі повноцінний здоровий сон;
пийте більше води;
каву краще замінити на зелений чай, який багатий на антиоксиданти;
не вживайте важкої їжі;
при нервозності та безсонні можна прийняти трав'яні настої, наприклад, евкаліпта, меліси, валеріани або сік алое;
Метеозалежним краще мати під рукою ліки «екстренного реагування», схвалені лікарем.
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