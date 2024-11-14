Шеф-кухар Тетяна Литвинова, відома своїм великим досвідом і нестандартними підходами у кулінарії, пропонує приготувати борщ всього за 10 хвилин!

Її унікальний рецепт дозволяє насолодитися ароматом і смаком улюбленої страви навіть коли часу на приготування обмаль.

Щоб приготувати цей швидкий борщ, вам знадобляться наступні інгредієнти: три середніх картоплини, одна морква, один буряк, невелика порція капусти, одна цибулина, половина солодкого перцю, одна столова ложка томатної пасти, лавровий лист, сіль та перець за смаком і 10-15 грамів вершкового масла.

Почніть приготування, закип'ятивши воду для борщу. Поки вона закипає, очистіть картоплю, поріжте її на вісім частин. Моркву і буряк наріжте дрібно, цибулю – також. Окремо розігрійте сковороду з вершковим маслом і обсмажте моркву, цибулю і буряк до легкого золотистого кольору.

Як тільки вода закипить, додайте в каструлю картоплю. Потім додайте обсмажені овочі, томатну пасту та лавровий лист. Накрийте каструлю кришкою і дайте борщу закипіти. Після цього додайте капусту і нарізаний солодкий перець. Варіть на середньому вогні кілька хвилин, щоб овочі добре змішалися, а борщ набув аромату.

В кінці додайте сіль і перець за смаком. Зверніть увагу, що капусту не варто переварювати, щоб вона зберегла свою структуру.

Цей експрес-рецепт борщу допоможе швидко приготувати смачний, ароматний і корисний обід, не витрачаючи багато часу. Тетяна Литвинова переконує: борщ можна зробити навіть за 10 хвилин, якщо слідувати її секретам!

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