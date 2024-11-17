На сковорідках і каструлях за роки користування жир і сажа утворюють щільний чорний нагар, але є кілька секретів, які допоможуть повернути посуду магазинний вигляд.

У магазинах є безліч засобів, етикетки яких обіцяють очистити сковорідки та інший посуд і поверхні від застарілого жиру та нагару, але їх ефективність іноді сумнівна.

Тому можна зекономити й обійтися взагалі без спеціальних засобів, користуючись лише тим, що є вдома в кожного.

Як очистити сковороду, якщо у вас лише легкий нагар на внутрішньому покритті сковороди

У таких випадках зазвичай достатньо буде просто налити в пательні воду, поставити на плиту та пропарити на вогні приблизно 10-15 хвилин. Після цього зливаємо воду, видаляємо нагар губкою або щіткою, що не дряпає, промиваємо теплою водою та витираємо насухо.

Як очисти сковороду від нагару за допомогою соди й оцту

Цей спосіб підійде для видалення нагару як на внутрішній, так і на зовнішній частині пательні. Посипаємо поверхню содою, заливаємо невеликою кількістю оцту, щоб почалася реакція, та лишаємо на деякий час (хвилин на 5). Після цього губкою відтираємо нагар і промиваємо сковороду.

Як очисти сковороду від нагару за допомогою картоплі та солі грубого помелу

Цей незвичайний, але дієвий спосіб підійде для очистки навіть старих сковорідок, причому і внутрішньої, і зовнішньої поверхонь. Картоплину розрізаємо навпіл. Насипаємо на пательню сіль і половиною картоплі відтираємо нагар. Після цього промиваємо сковорідку.

Останні новини України:

Як захистити телефон від злому: фахівці назвали дієві та прости способи.

Як підготувати смартфон та техніку до відключень світла: українцям дали корисні поради.

Що робити, якщо людина подавилася: експерти розповіли, як надати першу допомогу.