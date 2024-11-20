У компанії Google дали просту інструкцію, як вирішити проблеми з інтернет-з’єднанням на пристроях Android, але ці поради універсальні, тож підійдуть і для iPhone.

Якщо у вас не виходить підключитися до мережі інтернет, завантаживши веб-сайт або якийсь застосунок, фахівці радять кілька простих кроків для вирішення проблеми.

Спершу просто спробуйте перезавантажити телефон. Це здається дуже банальною порадою, але в більшості випадків допомагає вирішити проблему з поганим інтернет-зʼєднанням.

У випадку, якщо перезавантаження не дало позитивного ефекту, потрібно розібратися, чи у вас проблема з Wi-Fi, чи з мобільним інтернетом. У налаштуваннях або в "шторці" спробуйте переключитися з Wi-Fi на мобільний Інтернет або ж навпаки.

Якщо у вас проблема з підключенням до мережі Wi-Fi, спробуйте перезапустити маршрутизатор (вимкніть його на 30 секунд, а потім знову підключіть до мережі живлення). Коли на маршрутизаторі увімкнуться всі індикатори, спробуйте знову підʼєднати смартфон до мережі.

Якщо проблема не зникла, найімовірніше, доведеться звернутися до постачальника послуг Інтернет.

Якщо у вас проблема зʼєднання з мобільним інтернетом, то перевірте, чи є вгорі екрану біля смужок рівня сигналу індикатор мобільного інтернету (2G, 3G, 4G або H). Якщо індикатора мобільного інтернету немає, то спробуйте перейти в інше місце, бо там, імовірно, просто немає покриття.

Також можна спробувати увімкнути на 10 секунд режим польоту і вимкнути його. Тоді телефон заново підʼєднається до мережі і, можливо, проблема зникне. Якщо це не допомагає, варто звернутися до свого оператора мобільного звʼязку.

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