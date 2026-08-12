Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві більшістю голосів.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві вже підтримали депутати, однак нові розцінки на воду та водовідведення ще мають пройти погодження державного регулятора, передає Politeka.

Йдеться про послуги КП ПОР «Полтававодоканал». Рішення передбачає встановлення ціни централізованого водопостачання на рівні 39 грн за кубометр без ПДВ. Водовідведення коштуватиме 30,76 грн.

Для населення після нарахування податку сукупна вартість двох послуг становитиме 83,71 грн за кубометр.

Перегляд ставок пояснюють тим, що попередні розрахунки діяли ще з 2022 року й більше не відповідали реальним витратам підприємства. За цей період помітно змінилася економічна ситуація, а собівартість роботи водоканалу зросла.

Найбільше на фінансові показники вплинуло подорожчання електроенергії. Окрім цього, збільшилися видатки на пальне, зарплати працівників, матеріали та технічне обслуговування обладнання.

Ще одним чинником стало скорочення споживання води. Через менші обсяги реалізації підприємство отримує менше надходжень, що ускладнює фінансування поточних потреб.

Під час голосування депутати підтримали підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтаві більшістю голосів. Водночас вони рекомендували обласній військовій адміністрації та громадам розглянути можливість запровадження компенсацій для соціально незахищених мешканців.

Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький повідомив, що остаточне рішення залежить від погодження Національної комісії, яка регулює сфери енергетики та комунальних послуг.

Поки відповідна процедура не завершена, затверджені показники не можуть офіційно застосовуватися як нові розцінки.

У «Полтававодоканалі» попереджають: без приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня підприємству може бути складніше фінансувати ремонти, забезпечувати роботу аварійних бригад і підтримувати належний стан мереж.

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